Fin de semana de calor en Ourense: los termómetros subirán hasta los 36 grados

Ourense afronta un fin de semana marcado por el calor, con una nueva subida de las temperaturas que llevará los termómetros hasta los 36 grados en la ciudad el domingo. El episodio cálido, asociado a una cresta de aire de origen sahariano, alcanzará su punto máximo entre el domingo y el lunes, cuando algunas zonas de la provincia podrían acercarse a los 38 grados.

Viernes: el calor ya se hace notar

La escalada térmica ya se dejará sentir este viernes, con una jornada de ambiente plenamente veraniego en Ourense. Los termómetros alcanzarán los 32 grados en la ciudad, mientras las temperaturas serán todavía más elevadas en algunos puntos de la provincia.

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, sin apenas opciones de lluvia. Será el anticipo de un fin de semana en el que el calor irá ganando intensidad de forma progresiva.

Sábado: hasta 34 grados

El sábado supondrá un nuevo paso en la escalada térmica. AEMET prevé para Ourense una mínima de 15 grados y una máxima de 34, con cielos despejados durante buena parte de la jornada y sin previsión de precipitaciones.

El ambiente será especialmente cálido durante las horas centrales del día, mientras que la noche será más llevadera, aunque las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves.

Domingo, el día más caluroso

El calor alcanzará su máximo durante el domingo. La previsión de AEMET sitúa la máxima en 36 grados, dos más que el sábado, mientras que la mínima se quedará en 16 grados. El cielo permanecerá despejado y tampoco se esperan precipitaciones.

La situación será todavía más intensa en algunos puntos de la provincia, especialmente en el valle del Miño, donde los termómetros podrían rebasar los 37 grados y acercarse a los 38.

El episodio cálido no terminará con el fin de semana. Según la previsión actual, el lunes todavía será una jornada muy calurosa, antes de que las temperaturas comiencen a bajar progresivamente a partir del martes.