Ourense se perfila como una de las zonas de Galicia más expuestas al aumento de las temperaturas extremas. Un análisis del Atlas de Vulnerabilidad al Calor, elaborado por el Barcelona Supercomputing Center, estima que los episodios de calor en la provincia podrían pasar de los 21,2 días anuales registrados entre 2000 y 2025 a 58,1 días al año en el periodo 2000-2050, lo que supone un incremento del 173,8 %.

Infografía | 58 días de calor extremo al año en Ourense. | La Región

El estudio sitúa a Ourense como una de las ciudades gallegas más vulnerables al estrés térmico. Además del incremento de los días de calor, se prevé un fuerte aumento de la necesidad de refrigeración de las viviendas: la demanda energética para mantener una temperatura habitable podría crecer un 59,5 %, hasta alcanzar los 262,2 °C-día.

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La situación también pone el foco en la capacidad de adaptación de la población. El informe señala que los hogares con menores ingresos presentan una mayor vulnerabilidad, mientras que factores como la escasez de zonas verdes, la calidad de los edificios y el acceso a servicios básicos pueden aumentar la exposición durante los episodios de calor.

Los datos dibujan, por tanto, un escenario en el que adaptar las viviendas, mejorar las infraestructuras verdes y reforzar la protección frente al calor serán cuestiones cada vez más importantes para Ourense durante las próximas décadas.