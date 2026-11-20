Ourense se prepara para un nuevo episodio de lluvias intensas que podría dejar hasta 100 litros por metro cuadrado durante el fin de semana. Aemet y MeteoGalicia han activado el aviso amarillo en toda la provincia desde la tarde de este viernes y hasta la noche del sábado ante la llegada de un frente muy activo que traerá precipitaciones abundantes al territorio ourensano.

El episodio de inestabilidad llegará después de una jornada en la que las altas presiones favorecerán una mayor estabilidad en buena parte de la Península y Baleares. Sin embargo, el noroeste peninsular quedará al margen de esta situación, con Galicia entre las comunidades más afectadas por el paso del frente atlántico.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante este viernes predominarán los cielos nubosos o cubiertos en Galicia, con precipitaciones que inicialmente serán dispersas. No obstante, a últimas horas del día las lluvias se generalizarán y podrán ser localmente fuertes en el oeste y el sur de la comunidad.

Avisos por lluvias y temporal costero en Galicia

La provincia de Ourense no será la única afectada por el episodio meteorológico adverso. A Coruña y Pontevedra también estarán bajo aviso por lluvias, mientras que todo el litoral gallego tendrá avisos naranja por fenómenos costeros debido al fuerte oleaje.

El temporal marítimo afectará también a Asturias, Cantabria y País Vasco. En concreto, los avisos naranja por olas alcanzarán los litorales occidental y oriental de Asturias, la costa cántabra y las zonas costeras de Guipúzcoa y Vizcaya.

En Galicia, las precipitaciones más intensas se esperan con la entrada del frente atlántico, que dejará lluvias generalizadas en el oeste y el sur de la comunidad. En Ourense, el aviso amarillo se mantendrá durante buena parte del episodio, con acumulaciones que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas bajarán en buena parte de España

En cuanto a las temperaturas, Aemet prevé que continúen descendiendo este viernes en la Península y Baleares, aunque el noroeste peninsular será una excepción, con ligeros ascensos térmicos. En Canarias también se esperan pequeñas subidas, mientras que en los Pirineos se registrarán heladas débiles.

En el resto de España predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en el tercio sur y las regiones mediterráneas, mientras que en otras zonas estarán nubosos o cubiertos. También podrían producirse algunas nevadas débiles en las montañas del norte, a partir de los 1.700 o 1.800 metros.

De cara al sábado, el frente atlántico mantendrá la inestabilidad en el noroeste peninsular. Ourense seguirá pendiente de las precipitaciones y de las importantes acumulaciones de agua previstas hasta la noche, cuando está previsto que finalice el aviso amarillo por lluvias en la provincia.