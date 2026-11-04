PROBABILIDAD DEL 100%
La lluvia llega a Ourense para el fin de semana de los magostos y la Carrera San Martiño
PROBABILIDAD DEL 100%
Las lluvias volverán a ser protagonistas en Ourense este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo desde el viernes 6 de noviembre, antes de la Carrera San Martiño y en pleno calendario de magostos.
El pronóstico sitúa la probabilidad de precipitación en el 90% durante la segunda mitad del viernes. El sábado continuará la inestabilidad, con cielos cubiertos con lluvia y probabilidades del 85% en la primera mitad del día y del 70% en la segunda.
Para el domingo 8, jornada de la carrera popular, Aemet eleva la probabilidad de lluvia al 100%, con temperaturas entre 13 y 20 grados. Ese porcentaje no significa que vaya a llover de forma ininterrumpida ni permite precisar todavía las condiciones durante la prueba.
La previsión mantiene las precipitaciones el lunes y el martes. Para el día grande de los magostos, el miércoles 11, habrá que esperar a las próximas actualizaciones: esa fecha todavía queda fuera del pronóstico municipal consultado.
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