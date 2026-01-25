La lluvia pone en alerta a Galicia y registra rachas de viento de hasta 150 km/h tras la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid comienza a remitir pero Galicia sigue en alerta. La semana comienza con la lluvia siendo protagonista en toda la comunidad donde se esperan grandes precipitaciones.

Esto provoca que desde la Xunta se emitan diversas alertas, la más grave en el interior de Pontevedra donde se decretó la alerta roja por lluvias donde se pueden acumular precipitaciones que lleguen a los 120 litros por metro cuadrado provocando riesgo de inundaciones.

Por su parte el noroeste, sur y Miño de Ourense se decreta la alerta naranja con precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado durante el lunes. Mientras que el resto de Galicia puede llegar hasta los 40 litros por metro cuadrado.

En el litoral se extienden las alertas emitidas este domingo por olas de hasta 8 metros que con el paso de la jornada puede variar entre los 4 y 6 metros con vientos de fuerza 8.

Clases y actividad deportiva suspendida

Con motivo de la alerta roja emitida por la Xunta de Galicia por las fuertes lluvias esperadas en el interior de Pontevedra este lunes la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender las clases en 16 municipios.

Los municipios afectados son: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces.

Mientras que en aquellas localidad con alerta amarilla como son el noroeste, sur y Miño de Ourense queda suspendida la actividad en el exterior de los centro educativos y la actividad deportiva federada y del programa Xogade.

Advertencias de las autoridades

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Además, el 112 advierte de que durante la activación de la alerta roja es recomendable activar el Plan de Emerxencia Municipal do Concello (PEMU) o el Plan de Acción Municipal (PAM) ante inundaciones en el caso de tenerlo.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa (diques, rompientes y paseos marítimos). También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.