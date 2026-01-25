La borrasca Ingrid se retira tras dejar aldeas incomunicadas

Las previsiones meteorológicas apuntan que la nieve dejará de ser la protagonista tras la retirada de la borrasca Ingrid, al menos de forma transitoria. Únicamente se prevén nevadas residuales a primera hora en las zonas montañosas de Ourense, con una cota que ascenderá hasta los 1.200-1.300 metros. Mientras, la lluvia seguirá presente, aunque de forma intermitente.

En este sentido, las temperaturas podrían experimentar un ligero ascenso, antes de la llegada de una nueva masa de aire frío prevista para mediados de la próxima semana.

En las zonas de costa la situación seguirá siendo crítica. La Xunta activó para este domingo alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y en la Mariña lucense, que provocará olas de hasta 10 metros, y aviso de nivel naranja en la costa de Pontevedra. También se mantendrá suspendida la actividad deportiva en el mar en los ayuntamientos afectados.

De cara a este domingo, Manzaneda prevé mantener abiertas nuevamente 16 pistas. La Estación de Montaña advierte, no obstante, de la posibilidad de incidencias puntuales en los remontes si el viento vuelve a ganar intensidad, y recomienda a los usuarios consultar la información actualizada antes de acceder.