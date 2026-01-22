Las lluvias llevan cuatro ríos al límite a la espera de Ingrid en Galicia

La llegada de una borrasca provocará un fuerte temporal marítimo en las costas del norte peninsular a lo largo de la jornada, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, que advirtió de “posibles daños en paseos marítimos e infraestructuras próximas a la costa”, donde será peligroso acercarse.

Durante mañana y el fin de semana, la protagonista será la borrasca “Ingrid”, que afectará tanto a Portugal como a España con un temporal marítimo importante, acompañado de vientos intensos, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la Península. De acuerdo con el pronóstico, la cota de nieve podría bajar a 300 metros en el norte y 600 metros en el sur, lo que podría provocar dificultades en el tráfico rodado.

Por otra parte, la Dirección General de Emergencias e Interior activó el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de “preemergencia”. Los ríos que se encuentran en seguimiento por la subida de caudales son el Cambeda en Vimianzo, el Gallo-Umia en Cuntis, el Xundarana en Pobra do Caramiñal y el Lérez en Pontevedra.

Por días, lo más destacado de ayer fue el temporal marítimo en Galicia y en las comunidades cantábricas, donde las olas superarán los siete metros e incluso los nueve metros en las costas de A Coruña durante la noche y la madrugada. “Será peligroso acercarse a las costas en estas condiciones. Mucha precaución”, recalcó Del Campo.

Rachas de vientos

A su vez, también se registraron y se registrarán rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte. Al margen de ello, las lluvias en el Mediterráneo irán cesando al alejarse la borrasca “Harry”, pero nuevos frentes dejarán precipitaciones en gran parte del territorio, especialmente abundantes en el oeste de Galicia y en la provincia de Cádiz.

Hoy continuará el temporal marítimo en las costas del norte, con olas de más de siete metros. Según Aemet, seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, por lo que lloverá en buena parte del país, aunque con menor probabilidad de lluvias intensas en la fachada mediterránea.

Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, acompañadas de tormenta y granizo, así como en el norte de Extremadura, el área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía. También podrán registrarse chubascos fuertes en Baleares.

Además, se esperan vientos muy intensos en los tercios norte y este de la Península, en zonas de montaña del resto del territorio y en Baleares. La cota de nieve bajará hasta unos 1.000 metros en el noroeste, mientras que las temperaturas subirán en el sur y el este, pero descenderán en el noroeste.

A partir de mañana, se notarán con más claridad los efectos de la borrasca “Ingrid”, que circulará entre la Península y las Islas Británicas y se profundizará rápidamente. Durante esta jornada, habrá lluvias en prácticamente todo el territorio.

Lluvias en Galicia

Del Campo precisó que las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea, en Baleares y en el Cantábrico, mientras que las más abundantes volverán a concentrarse en el oeste de Galicia, el área del Estrecho y las zonas montañosas de Andalucía.

Asimismo, se registrarán vientos muy fuertes en zonas del norte y este peninsular, mientras que el temporal marítimo será significativo en las costas atlánticas y cantábricas. La nieve volverá a ganar protagonismo, ya que las temperaturas bajarán y con ellas la cota, pudiendo nevar a partir de 500 metros en Galicia y 600 metros en el resto de la mitad norte y la zona centro. En líneas generales, el ambiente será frío.