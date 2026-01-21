La borrasca Ingrid cubrirá Ourense de nieve y activa alertas en toda la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que la borrasca que afecta a Ourense a partir de este miércoles recibirá finalmente el nombre de Ingrid. Se trata de un potente temporal que podría dejar en la provincia de Ourense la mayor nevada del invierno y una de las más importantes de las últimas décadas, si se cumplen las previsiones de los principales modelos meteorológicos.

Para este viernes, AEMET ha activado la alerta amarilla en toda la provincia de Ourense por nevadas por encima de los 400 metros, mientras que la parte este de la provincia estará en alerta naranja, ante la previsión de acumulaciones más significativas y condiciones meteorológicas adversas.

Miércoles y jueves

El episodio llegará precedido de un intenso tren de borrascas que comenzará a notarse ya este miércoles y jueves, con la entrada sucesiva de frentes por Galicia que dejarán lluvias persistentes, en ocasiones intensas, y nieve inicialmente por encima de los 1.000 metros.

Fin de semana

Aunque durante el fin de semana la cota de nieve tenderá a subir progresivamente, podría volver a situarse en torno a los 1.000 metros al final del episodio, poniendo fin a un temporal que amenaza con dejar importantes complicaciones en la red viaria y en la vida diaria de numerosos municipios ourensanos.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante un episodio invernal que podría marcar un antes y un después en este invierno en Galicia.