Las lluvias regresan a Ourense antes de un nuevo episodio de calor de hasta 35 grados esta semana

Agosto comienza en la provincia de Ourense con una pequeña tregua tras sufrir temperaturas superiores a los 35º debido a la cuarta ola de calor que afectó a España durante la última semana de julio.

Tras un fin de semana en el que los termómetros rozaron los 40º, la semana empieza con un ligero descenso de las máximas. El calor seguirá presente, aunque estará acompañado por la posibilidad de lluvias en las próximas jornadas.

Lunes 3 de agosto: chubascos por la tarde

La semana estará dominada por la alternancia de cielos despejados y nubosos. Esta situación hará que se pase de un sol predominante, con temperaturas cercanas a los 30º en las primeras horas, a la llegada de precipitaciones por la tarde.

Para la segunda mitad del día se esperan lluvias en puntos dispersos de la provincia, lo que refrescará el ambiente y servirá de apoyo en la prevención y lucha contra los incendios forestales.

En las últimas horas se prevé una bajada térmica que dejará noches frescas con los termómetros en torno a los 20º, un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Martes 4 de agosto: las precipitaciones se trasladan a la mañana

Durante la jornada del martes la dinámica cambiará. Los cielos nubosos podrán dejar precipitaciones en el primer tercio del día en diversos puntos de la provincia, con temperaturas mínimas de 18º.

Con el paso de las horas los cielos se irán despejando y el mercurio subirá de forma gradual hasta alcanzar los 30º en las horas centrales. Ante esta situación, se recomienda evitar el esfuerzo físico al aire libre y extremar las precauciones en colectivos vulnerables para prevenir golpes de calor.

De cara a la noche, las temperaturas volverán a descender para dar un respiro tras el calor diurno.

Miércoles 5 de agosto: el calor recupera el protagonismo

Tras dos días con presencia de precipitaciones, las lluvias desaparecen y el calor vuelve a tomar el control. Las temperaturas máximas experimentarán un repunte hasta situarse cerca de los 35º, aunque sin llegar a superarlos. Los cielos despejados y el sol serantes dominantes.

Las noches continuarán siendo frescas e ideales para salir a disfrutar de la ciudad, a tan solo una semana del eclipse total de sol que tendrá a Ourense como uno de los puntos privilegiados para su observación.

Jueves 6 de agosto: temperaturas estables antes del fin de semana

El tiempo estable y soleado se mantendrá durante el jueves, como antesala de un ligero aumento de las máximas de cara al fin de semana.

Según las previsiones de MeteoGalicia, los valores máximos en la provincia rondarán los 30º sin probabilidad de lluvia.

Ante este escenario estival, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa en las horas centrales del día,especialmente en el caso de personas mayores o vulnerables, y aprovechar el descenso térmico nocturno.