Ourense registró 13 muertos por calor este julio, casi la mitad que hace un año

La provincia de Ourense registró 13 muertos asociados a las altas temperaturas durante el mes de julio de 2026, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

La cifra supone un importante descenso respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 24 muertes, lo que representa una reducción cercana al 46%.

El dato en Galicia

Dentro de Galicia, A Coruña fue la provincia más afectada, con 78 fallecimientos relacionados con el calor, seguida de Pontevedra, con 24; Lugo, con 14; y Ourense, que cerró el mes con las 13 mencionadas.

Gran subida en España

En el conjunto de España, julio dejó 2.026 muertes atribuibles a las altas temperaturas, un 91% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando MoMo estimó 1.060. Se trata del segundo peor registro para un mes de julio desde que comenzó la serie en 2015, solo por detrás de las 2.217 defunciones estimadas en julio de 2022.

La mayor parte de los fallecidos eran personas mayores: 1.944 tenían más de 65 años y, de ellas, 1.249 superaban los 85. Además, se registraron más muertes entre mujeres (1.208) que entre hombres (817).

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que acumuló un mayor número de fallecimientos relacionados con el calor, con 544, seguida de Andalucía (262), la Comunidad Valenciana (235), el País Vasco (140), Castilla y León (130) y Galicia, con 129.

Desde la activación del Plan Calor 2026, el pasado 22 de mayo, MoMo estima que 3.158 personas han fallecido en España por causas relacionadas con las altas temperaturas, de las que 2.026 corresponden al mes de julio.