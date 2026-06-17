Mapa | Estas son las zonas de Ourense afectadas por la alerta naranja por tormentas y amarilla por lluvias este miércoles

Estampa en las calles de la ciudad el pasado mes de mayo, en un episodio de tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la provincia de Ourense ante la previsión de tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar intensidad significativa durante la jornada.

En concreto, la provincia permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas desde las 13:00 horas hasta la medianoche. Durante este periodo se esperan chubascos tormentosos que podrían ir acompañados de aparato eléctrico, rachas fuertes de viento e incluso granizo en algunos puntos del territorio ourensano.

La alerta por tormentas a la izquierda, y la alerta por lluvias en derecha | AEMET

La AEMET también ha activado una alerta amarilla por lluvias para la misma franja horaria, debido al riesgo de precipitaciones localmente intensas que podrían acumular cantidades importantes de agua en cortos periodos de tiempo.

La situación será especialmente complicada en la zona de Montaña de Ourense, donde el aviso asciende a nivel naranja por lluvias. Este nivel de riesgo afecta a municipios como Viana do Bolo, Castro Caldelas o Maceda, entre otros, donde se prevén precipitaciones más abundantes y persistentes.

Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad, mantenerse informado de la evolución meteorológica y prestar especial atención a las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Este episodio de inestabilidad llega tras varias jornadas marcadas por temperaturas elevadas y forma parte de un cambio de tiempo que está afectando al noroeste peninsular, con tormentas que pueden ser localmente fuertes en Galicia.