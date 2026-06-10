Una masa de aire africano dispara los termómetros en la provincia de Ourense
CALOR EN OURENSE
La llegada de una masa de aire africano dispara las temperaturas en la provincia de Ourense, donde los termómetros pueden alcanzar los 35 grados durante los próximos días.
Una masa de aire cálido de origen africano comienza a entrar de forma progresiva en Galicia a partir de este miércoles 10 de junio, elevando de manera notable las temperaturas en la provincia de Ourense, donde se prevén valores que pueden alcanzar los 35 grados a lo largo del episodio.
El fenómeno está impulsado por la posición del anticiclón, que favorece la llegada de aire muy cálido procedente del norte de África y la estabilidad atmosférica sobre la comunidad. Esta situación se traduce en cielos despejados, ausencia de precipitaciones y un ascenso térmico progresivo que se intensifica entre el jueves y el fin de semana.
En el caso de Ourense, ya este miércoles los termómetros se mueven en torno a los 32 grados, pero es a partir del viernes cuando se alcance el punto álgido del episodio, con máximas que pueden llegar o incluso superar puntualmente los 34-35 grados en distintos puntos de la provincia, especialmente en las zonas del interior.
El resto de Galicia también va a notar este episodio de calor, aunque con distinta intensidad. Mientras el sur de Lugo y otras comarcas del interior gallego rozan valores similares a los de Ourense, en el litoral atlántico se van a registrar temperaturas más moderadas, en torno a los 25-31 grados. La excepción vuelve a ser A Mariña, que actúa como refugio climático gracias al viento del nordés, manteniendo registros muy inferiores.
A pesar del calor diurno, las noches siguen siendo relativamente frescas en el interior, con mínimas que en muchos casos bajan de los 20 grados, lo que ayuda a mitigar la sensación de bochorno. De cara al fin de semana, los modelos meteorológicos apuntan a una posible inestabilización de la atmósfera por la llegada de aire frío en altura, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas en zonas del interior y áreas montañosas, aunque la evolución aún está sujeta a confirmación.
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