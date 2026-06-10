Una masa de aire africano dispara los termómetros en la provincia de Ourense

Una masa de aire cálido de origen africano comienza a entrar de forma progresiva en Galicia a partir de este miércoles 10 de junio, elevando de manera notable las temperaturas en la provincia de Ourense, donde se prevén valores que pueden alcanzar los 35 grados a lo largo del episodio.

El fenómeno está impulsado por la posición del anticiclón, que favorece la llegada de aire muy cálido procedente del norte de África y la estabilidad atmosférica sobre la comunidad. Esta situación se traduce en cielos despejados, ausencia de precipitaciones y un ascenso térmico progresivo que se intensifica entre el jueves y el fin de semana.

En el caso de Ourense, ya este miércoles los termómetros se mueven en torno a los 32 grados, pero es a partir del viernes cuando se alcance el punto álgido del episodio, con máximas que pueden llegar o incluso superar puntualmente los 34-35 grados en distintos puntos de la provincia, especialmente en las zonas del interior.

El resto de Galicia también va a notar este episodio de calor, aunque con distinta intensidad. Mientras el sur de Lugo y otras comarcas del interior gallego rozan valores similares a los de Ourense, en el litoral atlántico se van a registrar temperaturas más moderadas, en torno a los 25-31 grados. La excepción vuelve a ser A Mariña, que actúa como refugio climático gracias al viento del nordés, manteniendo registros muy inferiores.

A pesar del calor diurno, las noches siguen siendo relativamente frescas en el interior, con mínimas que en muchos casos bajan de los 20 grados, lo que ayuda a mitigar la sensación de bochorno. De cara al fin de semana, los modelos meteorológicos apuntan a una posible inestabilización de la atmósfera por la llegada de aire frío en altura, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas en zonas del interior y áreas montañosas, aunque la evolución aún está sujeta a confirmación.