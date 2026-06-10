Valdeorras lidera la tolerancia al calor en Galicia: 39 grados

Los ourensanos están más que curtidos en el calor. Esta realidad, de sobra conocida, cuenta ahora con un respaldo estadístico preciso gracias al Ministerio de Sanidad. El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud 2026 ha actualizado el umbral de calor en Ourense elevando hasta los 38,3 grados la marca que se considera de riesgo grave para la salud. Esto es un punto más que en 2025, cuando esa cifra se situó en 37,3 grados.

La marca máxima de la provincia se la lleva la comarca de Valdeorras, donde la cifra crítica se sitúa en 39,2 grados, mientras que en el sur de Ourense se llega a los 38,6 y en el noroeste a los 37,3 grados.

Esta capacidad de resistencia marca una diferencia clara tanto dentro de Galicia como en comparación con el resto de España. Mientras que en Valdeorras el umbral de riesgo está cerca de los 40 grados, las zonas costeras gallegas tienen límites de peligro significativamente más bajos, como los 26,3 grados de A Mariña de Lugo, los 27,8 grados del noroeste de A Coruña o los 33 grados de las Rías Baixas de Pontevedra. A nivel nacional, el interior ourensano se aproxima a los registros de las zonas más cálidas del sur, como la Campiña de Córdoba o las Vegas del Guadiana en Badajoz, ambas fijadas en los 41,3 grados de límite. En cambio, los datos se distancian de los de la cornisa cantábrica, donde el litoral de Vizcaya activa sus alertas preventivas con 25,4 grados y el de Guipúzcoa con 25,7 grados.

Mapa de los umbrales de riesgo

El Plan de Calor del Ministerio de Sanidad, que marca los umbrales de riesgo, se estructura en 182 zonas distribuidas por toda España y definidas según áreas con climatologías similares ante fenómenos meteorológicos adversos establecidas por la Aemet. Según explica Sanidad, estos límites térmicos se han fijado cruzando los datos diarios de fallecimientos con los del termómetro durante la última década en cada comarca. De este modo, el sistema detecta la temperatura exacta a partir de la cual el calor empieza a pasar factura a la salud de la población, adaptando las alertas al microclima real de cada zona.

Los termómetros rozarán los 40 grados esta semana

Ourense se prepara para un cambio radical en el tiempo durante los próximos días, pasando de un ambiente agradable a un calor sofocante con la llegada del fin de semana. Para hoy miércoles se espera una jornada soleada y despejada, con una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 10 grados. Sin embargo, a partir de mañana jueves los termómetros iniciarán una escalada notable, alcanzando ya los 32 grados de máxima.

El auténtico pico de este episodio llegará entre el viernes y el sábado, jornadas en las que las máximas se dispararán hasta los 37 y 38 grados con noches donde las mínimas no bajarán de los 18 grados. Asimismo, el índice ultravioleta llegará a un nivel 8 muy alto, exigiendo protegerse del sol. El domingo el tiempo dará un vuelco con la llegada de tormentas y un 75% de probabilidad de lluvia, aunque el termómetro seguirá alto, moviéndose entre los 20 grados de mínima y los 35 de máxima.