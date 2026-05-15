Una masa polar trae lluvias y descenso de temperaturas para el fin de semana en Ourense: la previsión del tiempo

Una masa polar procedente del ártico trae un descenso notable en las temperaturas para el fin de semana en Ourense, provocando que los abrigos se vayan a convertir en los protagonistas de los próximos días.

Desde este viernes una masa polar se asienta en el extremo cantábrico del país que tendrá sus consecuencias a partir del sábado con un descenso de las temperaturas donde las máximas no van a superar los 16º y que en algunos puntos, como Ourense, vendrá acompañado de lluvias.

Viernes 15 de, descenso de las temperaturas

La entrada de la masa polar ártica desde el Cantábrico va a traer en la segunda mitad del día un descenso en las temperaturas que puede estar acompañado de precipitaciones en algunos puntos de la provincia.

Debido a esta bajada de las temperaturas se espera que la cota de nieve se sitúe en torno a los 1600 metros y las rachas de viento sean viento del norte y no superen los 10 kilómetros por hora.

Durante la noche del viernes las temperaturas seguirán bajando y algunos puntos pueden ser inferiores a los 10º, esto sirve como antecedente del fin de semana.

Sábado 16, frío y lluvia

Será este sábado cuando los efectos de la masa ártica se hagan presentes en la provincia de Ourense que se espera registre un descenso en las temperaturas donde los mínimas se van a situar en los 5º y las máximas no van a superar los 20º.

Las precipitaciones se pueden hacer presentes en la segunda mitad del día pero serán leves. Los cielos nubosos o despejados van a estar siempre presentes y las rachas de viento van a desaparecer. La cota de nieve para algunos puntos de montaña sube hasta los 1800 metros.

Domingo 17, el calor llega a la tarde

Se van a mantener las mañana con las temperaturas inferiores a 8º desde primera hora de la mañana en la provincia por lo que el abrigo va a ser habitual a lo largo del fin de semana. Se espera que las precipitaciones se den desde primera hora del domingo y con el paso de las horas irán desapareciendo.

La masa de aire frío se va a ir desplazando a lo largo del fin de semana y con el paso de las horas las temperaturas van a registrar un aumento.

El domingo podría cerrar la semana con algunos puntos de la provincia superando los 22º de máxima como antesala a una semana que va a estar dominada por las altas temperaturas y altas presiones.