Regresan las lluvias a Ourense en un mes marcado por los maios, el Día de la Madre y la celebración de las Letras Galegas

Con ropa primaveral, pero con paraguas. Las lluvias seguirán en parte del mes de mayo.

Tras un mes de abril marcado por episodios de temperaturas elevadas, con valores destacados en la provincia de Ourense a nivel nacional, la previsión del tiempo para el mes de mayo apunta a un cambio de tendencia hacia un tiempo más variable.

Organismos como MeteoGalicia y AEMET, sugieren un escenario dominado por la inestabilidad, especialmente durante el inicio del mes. Esta situación podría estar relacionada con la presencia de aire frío en altura y configuraciones atmosféricas que favorezcan la formación de borrascas o episodios de lluvias.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan en valores propios de la época, con máximas generalmente entre los 20 y 25 ºC y mínimas cercanas a los 10 ºC, aunque no se descartan episodios puntuales más cálidos, especialmente hacia el final del mes.

Primer tramo del mes: mayor probabilidad de lluvias

Durante los primeros días de mayo, la tendencia apunta a cielos nubosos o muy nubosos en la provincia de Ourense, con una mayor probabilidad de precipitaciones en distintos momentos. Estas lluvias podrían coincidir con el entorno del puente del 1 de mayo, por lo que se recomienda consultar actualizaciones más precisas conforme se acerquen esas fechas.

De forma puntual, podrían abrirse claros y registrarse temperaturas suaves, aunque la atmósfera seguiría siendo propensa a cambios rápidos.

Mitad de mes: posible estabilización

A medida que avance el mes, algunos escenarios apuntan a una relativa estabilización del tiempo, con intervalos nubosos y menor frecuencia de precipitaciones. Aun así, no se descarta la aparición de lluvias débiles o dispersas, algo habitual en primavera en Galicia.

Las temperaturas se mantendrían en valores suaves, sin grandes variaciones.

Tomando el sol en las termas de Outariz. | José Paz

Último tramo: incertidumbre y posible repunte térmico

De cara a la segunda quincena y el final del mes, aumenta la incertidumbre en la evolución atmosférica. Algunos escenarios contemplan el regreso de la inestabilidad, con posibles tormentas, mientras que otros apuntan a una progresiva estabilización.

En este contexto, también podría producirse un ascenso térmico, con valores que, de forma puntual, podrían acercarse a los 28–30 ºC en algunas zonas del interior, coincidiendo con la proximidad del verano climatológico.

En resumen, mayo se presenta como un mes típicamente primaveral en Ourense: variable, con alternancia de periodos de lluvia y estabilidad, y temperaturas en general suaves, aunque con posibles episodios más cálidos hacia su tramo final.