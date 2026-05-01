Regresan las lluvias a Ourense en un mes marcado por los maios, el Día de la Madre y la celebración de las Letras Galegas
PREVISIÓN DEL TIEMPO EN MAYO
La primavera en Ourense, durante el mes de mayo, registrará mucha más lluvia que en el mes de abril, según las previsiones meteorológicas. La lluvia puede estar acompañada de tormentas, tal como se han vivido en días de abril, pero en mayo se registrarán en días aislados. Esto es lo que avanza la previsión del tiempo para el mes de mayo. Un mes que arranca con la celebración de los maios y el día de la madres y tendrá un día muy marcado que es el Dïa das Letras Galegas, el domingo 17 de mayo. Esta es la previsión.
Tras un mes de abril marcado por episodios de temperaturas elevadas, con valores destacados en la provincia de Ourense a nivel nacional, la previsión del tiempo para el mes de mayo apunta a un cambio de tendencia hacia un tiempo más variable.
Organismos como MeteoGalicia y AEMET, sugieren un escenario dominado por la inestabilidad, especialmente durante el inicio del mes. Esta situación podría estar relacionada con la presencia de aire frío en altura y configuraciones atmosféricas que favorezcan la formación de borrascas o episodios de lluvias.
En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan en valores propios de la época, con máximas generalmente entre los 20 y 25 ºC y mínimas cercanas a los 10 ºC, aunque no se descartan episodios puntuales más cálidos, especialmente hacia el final del mes.
Primer tramo del mes: mayor probabilidad de lluvias
Durante los primeros días de mayo, la tendencia apunta a cielos nubosos o muy nubosos en la provincia de Ourense, con una mayor probabilidad de precipitaciones en distintos momentos. Estas lluvias podrían coincidir con el entorno del puente del 1 de mayo, por lo que se recomienda consultar actualizaciones más precisas conforme se acerquen esas fechas.
De forma puntual, podrían abrirse claros y registrarse temperaturas suaves, aunque la atmósfera seguiría siendo propensa a cambios rápidos.
Mitad de mes: posible estabilización
A medida que avance el mes, algunos escenarios apuntan a una relativa estabilización del tiempo, con intervalos nubosos y menor frecuencia de precipitaciones. Aun así, no se descarta la aparición de lluvias débiles o dispersas, algo habitual en primavera en Galicia.
Las temperaturas se mantendrían en valores suaves, sin grandes variaciones.
Último tramo: incertidumbre y posible repunte térmico
De cara a la segunda quincena y el final del mes, aumenta la incertidumbre en la evolución atmosférica. Algunos escenarios contemplan el regreso de la inestabilidad, con posibles tormentas, mientras que otros apuntan a una progresiva estabilización.
En este contexto, también podría producirse un ascenso térmico, con valores que, de forma puntual, podrían acercarse a los 28–30 ºC en algunas zonas del interior, coincidiendo con la proximidad del verano climatológico.
En resumen, mayo se presenta como un mes típicamente primaveral en Ourense: variable, con alternancia de periodos de lluvia y estabilidad, y temperaturas en general suaves, aunque con posibles episodios más cálidos hacia su tramo final.
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