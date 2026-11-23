Ourense se prepara para varios días de lluvias, frío y posibles nevadas en las zonas de montaña. La llegada de un nuevo frente atlántico a Galicia cambiará el tiempo a partir de este martes, 24 de noviembre, con precipitaciones y un descenso de las temperaturas que permitirá que la nieve vuelva a aparecer en las cotas más elevadas de la provincia.

El episodio comenzará durante la madrugada del martes, cuando el frente entre en Galicia y deje lluvias en distintos puntos de la comunidad. La situación irá acompañada de una bajada progresiva de la cota de nieve, que se situará entre los 1.200 y los 1.300 metros durante las horas más frías del episodio.

Esta evolución podría dejar nevadas en las áreas de mayor altitud de Ourense, especialmente en las zonas de montaña. La tarde del martes y las primeras horas del miércoles serán el periodo más favorable para que se registren precipitaciones en forma de nieve. En principio, la nieve quedará restringida a las cotas altas y no se espera que llegue a la ciudad de Ourense ni a las zonas bajas de la provincia.

El miércoles seguirá marcado por el frío y las precipitaciones

La inestabilidad continuará durante el miércoles, con chubascos en distintos puntos de Galicia y temperaturas bajas. La cota de nieve tenderá a subir progresivamente a lo largo de la jornada, por lo que las posibilidades de nuevas nevadas se concentrarán en las primeras horas y en las zonas más elevadas.

El episodio llega después de una madrugada especialmente fría en la provincia. Ourense volvió a concentrar buena parte de las temperaturas mínimas de Galicia, con registros bajo cero en varias estaciones de MeteoGalicia. Calvos de Randín marcó -1,8 grados a las 8:00 horas; Viana do Bolo alcanzó los -0,6 a las 8:30 y Baltar registró -0,4 grados durante la madrugada.

También se anotaron temperaturas negativas en otros puntos de montaña: Xares, en A Veiga, y Cabeza de Manzaneda marcaron -0,7 grados, mientras que Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, registró -0,1. En Xinzo de Limia, los termómetros bajaron hasta los 0,2 grados.

Una tregua antes de la llegada de otro frente

La previsión apunta a una mejoría progresiva durante la segunda mitad de la semana. El jueves todavía podrían mantenerse algunos chubascos, especialmente en el norte y el oeste de Galicia, mientras que el viernes se espera una situación más estable por la recuperación de las altas presiones.

Sin embargo, el respiro podría ser breve. Los pronósticos apuntan a la llegada de un nuevo frente durante el fin de semana, que volvería a dejar precipitaciones en Galicia. De esta forma, Ourense afronta una semana marcada por el ambiente invernal, con lluvias, temperaturas bajas y la posibilidad de que las montañas de la provincia vuelvan a cubrirse de nieve.