El pleno del Concello de Ourense celebra este lunes, 23 de noviembre, a las 9,15 horas, una sesión extraordinaria con once puntos en el orden del día, entre los que destacan cinco expedientes de modificación de créditos presupuestarios, la aprobación definitiva de un estudio de detalle urbanístico y el levantamiento de varios reparos relacionados con facturas de obras.

La sesión comenzará con la comunicación del Consello de Contas de Galicia al pleno sobre el incumplimiento del deber de remitir información relativa a convenios.

En el apartado económico, la corporación abordará el levantamiento de varios reparos para aprobar facturas de diferentes actuaciones municipales. Entre ellas figuran la reparación del muro de contención en la aldea de Sistís, otra intervención en el muro de contención de la calle Diego Sarmiento de Acuña y los trabajos de pintado y vallado del circuito de educación vial de la calle Fonte do Bispo.

El orden del día incluye también la aprobación definitiva del estudio de detalle para la agrupación de las parcelas situadas en los números 4 y 6 de la calle Arcediagos.

La parte final de la sesión estará centrada en cinco expedientes de modificación de créditos presupuestarios, correspondientes a las modalidades de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como suplementos de crédito, numerados del 5P/2026 al 10P/2026.

Estas modificaciones presupuestarias serán sometidas a debate y votación en una sesión convocada con carácter extraordinario.