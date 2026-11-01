Ourense afronta la semana con un descenso de las temperaturas y mínimas que rozan los cero grados

La provincia de Ourense mantendrá el tiempo estable durante los primeros días de noviembre, aunque el termómetro irá perdiendo fuerza. Las máximas pasarán de los 22 grados del lunes a valores próximos a los 17 grados el miércoles, mientras que las mañanas serán cada vez más frías.

Ourense noviembre noviembre con predominio de cielos poco nubosos y sin grandes cambios en la situación meteorológica. La previsión apunta a un descenso progresivo de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las mínimas podrán acercarse a los 3 grados en la capital.

El ambiente será más suave durante las horas centrales, aunque el contraste térmico entre el día y la noche será cada vez más acusado. La evolución del tiempo estará marcada por la estabilidad, con una mayor presencia de nubes hacia el jueves, según las previsiones meteorológicas.

Lunes 2 de noviembre: cielos poco nubosos y máximas de 22 grados

El lunes comenzará con cielos poco nubosos en Ourense, una situación que se mantendrá durante buena parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 22 de máxima en la capital, con un ambiente agradable durante las horas centrales del día.

La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de una jornada seca en el conjunto de la provincia. No obstante, las temperaturas podrán variar en función de la altitud y la situación geográfica de cada municipio, con registros más bajos en las zonas de montaña y en las áreas del interior.

Martes 3 de noviembre: bajan las temperaturas y el termómetro no supera los 19 grados

El martes llegará con un descenso de las temperaturas, especialmente de las máximas. En la ciudad de Ourense, el termómetro se moverá entre los 5 grados de mínima y los 19 de máxima, lo que supondrá una jornada más fresca que la del lunes.

Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, con una baja probabilidad de precipitaciones. El viento del nordeste podrá contribuir a una mayor sensación de frío, especialmente durante la mañana y al caer la noche. En las zonas más elevadas de la provincia, las temperaturas serán todavía más bajas.

Miércoles 4 de noviembre: las mínimas caen hasta los 3 grados

El miércoles será una de las jornadas más frías de la semana. La previsión apunta a una mínima de 3 grados en la capital ourensana, mientras que las máximas rondarán los 17 grados. El descenso térmico se notará especialmente a primera hora, con un ambiente frío que dará paso a una tarde más suave.

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Los cielos presentarán intervalos poco nubosos, con una situación meteorológica estable y una probabilidad de lluvia muy baja. El contraste entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde continuará siendo importante, por lo que el abrigo será necesario durante las primeras horas del día.

Jueves 5 de noviembre: más nubes y temperaturas de hasta 18 grados

El jueves mantendrá las temperaturas mínimas en torno a los 3 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar los 18 grados en Ourense. La jornada comenzará con un ambiente frío, aunque las temperaturas subirán durante las horas centrales.

La previsión apunta a un aumento de la nubosidad, con intervalos de nubes en buena parte de la provincia. Por el momento, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, aunque la evolución de los próximos días permitirá confirmar si este cambio en el estado del cielo se traduce en la llegada de lluvias.