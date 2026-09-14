Ourense afronta una semana de extremos: de temperaturas veraniegas a un acusado bajón térmico

Ourense se prepara para una semana de cambios importantes en las temperaturas. El calor será el gran protagonista este lunes, cuando la capital podría alcanzar los 39 grados, pero el termómetro comenzará a bajar desde el martes hasta situarse en valores mucho más suaves a mediados de semana.

Lunes 14, el calor domina en la provincia

El calor apretará con fuerza en la provincia. La capital ourensana tendrá una jornada de cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 39 grados. Desde Aemet se espera que la provincia pueda marcar récord como uno de los lugares con mayor temperatura en este día a nivel nacional.

Las horas centrales del día serán especialmente calurosas, mientras que buena parte del interior provincial también registrará valores elevados. No se esperan precipitaciones por lo que es recomendable mantener las precauciones y seguir hidratado para combatir el calor.

Martes 15, se mantienen temperaturas en torno a los 30º

El termómetro dará un primer paso atrás y se espera que registre un ligero descenso en las temperaturas.

Ourense mantendrá los termómetros entre los 17 y 32 grados, todavía altas para estas fechas, aunque lejos de los registros del lunes.

Los cielos podrían presentar algunos intervalos nubosos, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, pero la lluvia no será protagonista.

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Miércoles 16, comienzan a descender las temperaturas

El descenso térmico en la provincia será ya mucho más evidente. La capital se moverá entre los 14 y los 27 grados, en una jornada con cielos poco nubosos.

El ambiente será más fresco, especialmente durante las primeras horas del día, y las temperaturas también serán más contenidas en las zonas de mayor altitud de la provincia.

Jueves 17, cielos nubosos y temperaturas suaves

El cambio de tiempo se consolidará con temperaturas todavía más suaves. En Ourense se esperan mínimas en torno a los 12 grados y máximas próximas a los 28, con predominio de los cielos poco nubosos. El viento del norte y nordeste podrá hacerse notar en distintos puntos de la provincia, reforzando la sensación de un ambiente más fresco.

La evolución prevista deja así una semana marcada por un importante descenso térmico: de los 39 grados previstos para este lunes en la capital a unas máximas que rondarán los 27-28 grados entre el miércoles y el jueves.

Por ahora, las precipitaciones tendrán un papel secundario y será el termómetro el que marque la evolución meteorológica de los próximos días.