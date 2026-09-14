Ourense regresa al crudo verano con la previsión del calor más alto de España

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TEMPERATURA RÉCORD
Ourense se prepara para otra jornada de calor extremo. Tras marcar este domingo la temperatura máxima de Galicia, la Aemet activa la alerta para este lunes con previsiones que apuntan a que la provincia registrará el pico de calor de todo el país.
La provincia de Ourense vuelve a demostrar por qué es conocida como la sartén de Galicia. Durante la jornada de ayer, los termómetros se han disparado hasta alcanzar unos sofocantes 38,4 °C, coronándose como la temperatura máxima registrada en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, este episodio de altas temperaturas está lejos de terminar.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por riesgo de calor para este lunes, afectando de lleno a la zona del Miño ourensano.
Ourense no solo liderará el calor en Galicia, sino que se disputará el primer puesto a nivel nacional. Las previsiones de la Aemet confirman que las temperaturas seguirán en ascenso, rozando los 40 grados en puntos del sur peninsular y en la propia provincia gallega.
Con una máxima prevista de 39 °C para hoy en la cuenca del Miño, Ourense compartirá el título de “zona cero” del calor en España junto a Badajoz y algunas áreas interiores de Andalucía, las únicas regiones que alcanzarán registros similares durante la jornada del lunes. No obstante, los termómetros empezarán a dar tregua a partir del martes y las máximas caerán de golpe unos seis grados, quedándose en unos 33 °C.
La bajada térmica será muy pronunciada el miércoles, desplomando las máximas a los 28 °C. Se notará un ambiente mucho más fresco, propio del mes de septiembre, con noches que volverán a los 15 °C y un progresivo aumento de la nubosidad.
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