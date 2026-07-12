Ourense afronta una semana con lluvia, sol y temperaturas moderadas

La semana comienza en Ourense sintiendo los efectos de las tormentas del fin de semana que se manifiestan en un ligero descenso en las temperaturas máximas para la provincia de cara los siguientes días.

Tras unos días donde la provincia estuvo en alerta amarilla y naranja por calor o amarilla por las tormentas, la inestabilidad climática continúa durante los primeros días de la semana bajo cielos despejados y con temperaturas que ligeramente van a estar por encima de los treinta grados.

Una semana que va a estar marcada en su inicio por la posiblidad de precipitaciones en la provincia por consecuencia de la dana que se hizo presente en el fin de semana en toda Galicia provocando alerta amarilla en algunos puntos.

Lunes 13, sol y temperaturas moderadas

Para comenzar la semana se esperan cielos despejados que traen consigo un día soleado donde se esperan máximas ligeramente superiores a los 30º en algunos puntos de la provincia, dando el calor un pequeña tregua tras unos días intensos.

Se espera que para la segunda mitad del día las probabilidades de precipitaciones aumenten hasta un 50% en zonas de la capital o interior de la provincia, refrescando el ambiente y propiciando noches con temperaturas frescas en torno a los 16º.

Un comienzo de semana que será la antesala de unos días que pueden estar marcados por la inestabilidad y ligeras precipitaciones.

Martes 14, aumenta la posibilidad de lluvias

Las máximas van a registrar una cierta estabilidad durante los siguientes días manteniéndose en torno a los 30 grados. En este día las probabilidades de precipitaciones en la provincia son superiores al 75% en algunos puntos.

Los riesgos por tormenta desaparecen pero se esperan intensas lluvias a lo largo de esta jornada de martes donde España se juega el pase a la final del Mundial ante Francia.

Toma en cuenta esta previsión si planeas ver el partido al aire libre, puede que necesites refugiarte de la lluvia.

Miércoles 15, el sol domina tras las lluvias

Siguen predominando los cielos despejados y poco nubosos. Con temperaturas moderadas sobre los 30º, Ourense va a vivir días de calor pero con una cierta estabilidad térmica. Las probabilidades de precipitaciones disminuyen hasta menos del 20% para este día.

Una semana que se va a caracterizar por días que permiten la práctica de actividades al aire libre pero que conviene mantenerse hidratado y protegido del sol. Las noches continúan frescas con mínimas cerca de los 15 grados.

Jueves 16, se mantiene la estabilidad climática

La segunda quincena de julio va a comenzar con temperaturas estables, llegando incluso a registrar un ligero descenso y situarse por debajo de los 30 grados. Una situación que da una tregua en la provincia tras dos semanas de intenso calor.

El riesgo de precipitaciones seguirá por debajo del 20% y con el paso de las horas las temperaturas pueden registrar un aumento cara al fin de semana donde se espera sol pero dentro de una cierta normalidad sin alcanzar los 35º.

Por su parte las mínimas seguirán estables provocando noches estivales agradables y sin mucho calor.