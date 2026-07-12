Cinco lugares para comer y huir del calor de Ourense

Estos son los cinco lugares para disfrutar de una buena gastronomía y huir del calor en la provincia de Ourense.

Cuando el calor aprieta en pleno interior de la capital, la provincia de Ourense esconde refugios mágicos donde el termómetro da un respiro y la gastronomía se funde con la naturaleza. Huir del asfalto y disfrutar de una comida diferente es una propuesta perfecta en esos días, con estas cinco paradas recomendables para disfrutar de los mejores menús y de un oasis de paz durante las olas de calor.

Las mejores carnes, al lado del Arenteiro: el restaurante Muiño das Lousas cuenta con una situación privilegiada. | La Región

Comienza el viaje en el Muiño das Lousas (O Carballiño), un antiguo molino rehabilitado a orillas del río Arenteiro. Comer aquí, rodeado de frondosa vegetación, es una auténtica delicia: el murmullo del agua acompaña a la perfección sus carnes maduradas a la brasa de carbón. Su terraza, al caer la tarde, es un rincón idílico para alargar la sobremesa con un cóctel.

La mejor sombra en plena naturaleza: en O Muiño do Chirlo (Celanova), el ambiente relajado es protagonista. | La Región

Sin dejar el rumor fluvial, en Celanova descubrimos O Muiño do Chirlo. Escondido junto al río Orille, este rincón es pura calma. Sus mesas se reparten al aire libre bajo la reconfortante sombra de los árboles, creando una atmósfera fresca y auténtica donde impera el producto local, con el bacalao a la portuguesa y la parrillada como grandes protagonistas.

Complejo turístico y de ocio: A Rola en el Complejo Turístico O Corgo, en el embalse de As Conchas (Muiños). | La Región

Más al sur, en la Baixa Limia, el restaurante A Rola (Muíños) espera al lado del embalse de Las Conchas. Es la parada perfecta para comer alguna de sus deliciosas propuestas y relajarse tras un chapuzón playero en el complejo náutico de O Corgo, o después de explorar los senderos del Parque Natural do Xurés.

Fieles a la tradición local: Bodegas Ladairo ofrece disfrutar de las especialidades de la comarca de Monterrei. | La Región

En Monterrei, Bodegas Ladairo (Oímbra) apuesta fuertemente por los productos de proximidad de la comarca de Verín: embutidos artesanales, carnes a la brasa y guisos tradicionales en un entorno clásico y acogedor. Comer en su histórico comedor de piedra, rodeado de viñedos y con una copa de Godello bien fría en la mano, es un auténtico lujo estival.

Viñedos y compromiso con la calidad : Sábrego es una apuesta por el producto de temporada y por el Ribeiro. | La Región

Finalmente, Sábrego (Ribadavia) ofrece una experiencia gastronómica con vistas de postal. Ubicado en la emblemática bodega Casal de Armán, en pleno corazón de O Ribeiro, permite saborear la cocina gallega contemporánea rodeado de viñedos y acariciado por la brisa del valle local, que mantiene su calma y frescor en estos días estivales.