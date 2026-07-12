GASTRONOMÍA CON ENCANTO
Cinco lugares para comer y huir del calor de Ourense
GASTRONOMÍA CON ENCANTO
Cuando el calor aprieta en pleno interior de la capital, la provincia de Ourense esconde refugios mágicos donde el termómetro da un respiro y la gastronomía se funde con la naturaleza. Huir del asfalto y disfrutar de una comida diferente es una propuesta perfecta en esos días, con estas cinco paradas recomendables para disfrutar de los mejores menús y de un oasis de paz durante las olas de calor.
Comienza el viaje en el Muiño das Lousas (O Carballiño), un antiguo molino rehabilitado a orillas del río Arenteiro. Comer aquí, rodeado de frondosa vegetación, es una auténtica delicia: el murmullo del agua acompaña a la perfección sus carnes maduradas a la brasa de carbón. Su terraza, al caer la tarde, es un rincón idílico para alargar la sobremesa con un cóctel.
Sin dejar el rumor fluvial, en Celanova descubrimos O Muiño do Chirlo. Escondido junto al río Orille, este rincón es pura calma. Sus mesas se reparten al aire libre bajo la reconfortante sombra de los árboles, creando una atmósfera fresca y auténtica donde impera el producto local, con el bacalao a la portuguesa y la parrillada como grandes protagonistas.
Más al sur, en la Baixa Limia, el restaurante A Rola (Muíños) espera al lado del embalse de Las Conchas. Es la parada perfecta para comer alguna de sus deliciosas propuestas y relajarse tras un chapuzón playero en el complejo náutico de O Corgo, o después de explorar los senderos del Parque Natural do Xurés.
En Monterrei, Bodegas Ladairo (Oímbra) apuesta fuertemente por los productos de proximidad de la comarca de Verín: embutidos artesanales, carnes a la brasa y guisos tradicionales en un entorno clásico y acogedor. Comer en su histórico comedor de piedra, rodeado de viñedos y con una copa de Godello bien fría en la mano, es un auténtico lujo estival.
Finalmente, Sábrego (Ribadavia) ofrece una experiencia gastronómica con vistas de postal. Ubicado en la emblemática bodega Casal de Armán, en pleno corazón de O Ribeiro, permite saborear la cocina gallega contemporánea rodeado de viñedos y acariciado por la brisa del valle local, que mantiene su calma y frescor en estos días estivales.
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