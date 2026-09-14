Ourense alcanza unos 37,8 grados de récord: nunca había hecho tanto calor a estas alturas del año

Ourense volvió a desafiar al calendario este lunes 14 de septiembre con una temperatura de 37,8 grados, un registro excepcional para encontrarse ya prácticamente en la segunda mitad del mes. La cifra supone la temperatura más alta localizada en la ciudad en una fecha tan tardía del año desde que hay registros. Algunos termómetros de la ciudad, no vinculados con las estaciones meteorológicas, llegaron a marcar 41 grados.

Los 41 grados centígrados mostrados frente al parque de San Lázaro | La Región

El 13 de septiembre de 2020, justo un día antes en el calendario, la ciudad también alcanzó los 37,8 grados, según los datos de MeteoGalicia. Aquel episodio dejó además temperaturas de 38 grados en Leiro y 37,8 en Arnoia.

Seis años después, los termómetros vuelven a alcanzar ese mismo nivel, pero esta vez el 14 de septiembre, convirtiendo la jornada de este lunes en un episodio todavía más tardío. En esta ocasión Ourense lideró la provincia, por encima de los 37.2 grados de A Portela, en Vilamartín de Valdeorras.

Calor extremo incluso a finales de septiembre

Ourense sí ha vivido otros episodios excepcionalmente cálidos mucho más avanzado el mes, aunque con temperaturas inferiores. Uno de los más destacados ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando los termómetros alcanzaron los 36 grados en la provincia en una jornada en la que buena parte de Galicia superó los 30.

El calor llegó incluso a prolongarse durante aquel episodio hasta octubre. Apenas una semana después, el 7 de octubre de 2023, Ourense ciudad volvió a marcar 36 grados, mientras Leiro alcanzó los 36,7.

Son valores extraordinarios para esas fechas, pero todavía por debajo de los 37,8 grados registrados este 14 de septiembre.

El episodio de este lunes se sitúa así entre los registros térmicos más extraordinarios de un mes de septiembre en Ourense, una ciudad acostumbrada a alcanzar temperaturas muy elevadas durante el verano, pero donde cifras próximas a los 38 grados resultan mucho menos habituales cuando el calendario se acerca ya al otoño.

A falta de la validación definitiva de los datos climatológicos oficiales, no se ha localizado en la serie histórica consultada ningún registro de 37,8 grados o superior en Ourense ciudad desde un 14 de septiembre en adelante. El anterior valor comparable, los 37,8 grados del 13 de septiembre de 2020, se produjo exactamente un día antes.