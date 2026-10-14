Ourense bate su récord de calor a estas alturas del año: 32,4 grados

La provincia de Ourense batió este miércoles todas las previsiones y alcanzó lo 32,4 grados el mayor registro a estas alturas del año desde que hay datos. Nunca antes se había registrado una temperatura tan elevada del 14 de octubre en adelante, como certifican los registros históricos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y MeteoGalicia.

La máxima registrada este miércoles supera los 32 grados que se alcanzaron el 14 de octubre de 2011, hasta ahora el valor más elevado para este día del calendario en la serie histórica consultada. La diferencia es de cuatro décimas, suficientes para establecer una nueva marca en la ciudad.

El episodio resulta especialmente llamativo por producirse cuando ya ha transcurrido casi un mes desde el inicio del otoño y las temperaturas deberían comenzar a descender respecto a los meses estivales. Sin embargo, Ourense ha vuelto a superar la barrera de los 30 grados, con valores más propios del verano que de mediados de octubre.

Los 14 de octubre más calurosos de Ourense

Los registros históricos permiten comprobar lo excepcional de la temperatura alcanzada este miércoles. Desde 1972, únicamente cuatro años habían superado los 30 grados un 14 de octubre, según los datos facilitados.

Hasta ahora, el récord correspondía a 2011, con 32 grados, seguido de 2017, cuando los termómetros llegaron a los 31,1 grados. Más atrás aparecen 1985, con 30,8 grados, y 2025, cuando se alcanzaron los 30,6 grados.

Con la nueva máxima de 2026, la clasificación de los 14 de octubre más calurosos queda de la siguiente manera:

14 de octubre de 2026: 32,4 °C

2011: 32,0 °C

2017: 31,1 °C

1985: 30,8 °C

2025: 30,6 °C

2009: 28,2 °C

1998: 27,4 °C

2007: 27,4 °C

1989: 27,0 °C

La comparación con años anteriores también permite observar el contraste entre las condiciones meteorológicas de una misma fecha. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019 la máxima fue de apenas 16 grados, mientras que en 2000 los termómetros no pasaron de los 12,4 grados.

De esta manera, Ourense escribe una nueva página en sus registros meteorológicos, con la temperatura más alta documentada para un 14 de octubre en más de medio siglo, a falta de conocer el dato máximo definitivo de la jornada.