Ourense mantendrá el calor hasta el jueves, con máximas de 31 grados en pleno octubre

Ourense afronta una semana marcada por las temperaturas inusualmente altas para mediados de octubre. El ambiente casi veraniego continuará durante los primeros días, con máximas que se acercarán a los 30 grados y que alcanzarán su punto más alto el miércoles. A partir del jueves, los termómetros comenzarán a bajar de forma progresiva, anticipando un cambio hacia condiciones más propias del otoño.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un inicio de semana estable, con cielos poco nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones. Aunque las mañanas serán más frescas, las temperaturas diurnas seguirán siendo elevadas. El descenso térmico se hará más evidente a medida que avance la semana, especialmente el viernes, cuando las máximas se situarán varios grados por debajo de las registradas a comienzos de estos días.

Lunes 12 de octubre: Ourense comienza la semana con máximas de 28 grados

Ourense inicia la semana con un tiempo estable y temperaturas que mantienen el ambiente cálido de los últimos días. Los termómetros alcanzarán los 28 grados de máxima, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 14 grados. Esta diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas dejará una mañana más fresca, frente a las horas centrales del día, cuando el calor será más perceptible.

Los cielos permanecerán poco nubosos durante buena parte de la jornada, sin que se esperen precipitaciones destacables. La estabilidad permitirá disfrutar de un día con condiciones meteorológicas favorables para las actividades al aire libre, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas para esta época del año.

Martes 13 de octubre: continúa el ambiente casi veraniego

El calor seguirá siendo protagonista el martes, con una máxima prevista de 27 grados y una mínima de 13 grados. Aunque los termómetros bajarán ligeramente respecto al lunes, el ambiente continuará siendo cálido durante las horas centrales del día, en una semana en la que el otoño todavía tardará en hacerse notar en la ciudad.

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos y sin previsión de lluvias significativas. Las primeras horas del día serán más frescas, pero las temperaturas subirán progresivamente hasta alcanzar sus valores más elevados por la tarde. La ausencia de precipitaciones mantendrá unas condiciones favorables, mientras Ourense se prepara para la jornada más calurosa de la semana.

Miércoles 14 de octubre: los termómetros alcanzarán los 31 grados

El miércoles será el día más cálido de la semana en Ourense. Las temperaturas máximas podrán llegar a los 31 grados, con mínimas de alrededor de 13 grados. Se trata de valores especialmente elevados para mediados de octubre, que prolongarán la sensación de verano pese a que el calendario avanza hacia la segunda mitad del otoño.

El tiempo continuará estable, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones previstas. El calor se notará especialmente durante las horas centrales de la jornada, cuando los termómetros alcancen sus registros más altos. La diferencia entre las temperaturas de primera hora y las de la tarde volverá a ser significativa, con un ambiente más fresco por la mañana y claramente cálido durante el resto del día.

Esta subida térmica será uno de los aspectos más destacados de la previsión semanal, antes de que los termómetros comiencen a descender de forma más clara en la segunda mitad de la semana.

Jueves 15 de octubre: el calor resiste antes de la bajada térmica

El jueves mantendrá las temperaturas elevadas, aunque se espera un ligero descenso respecto a la jornada anterior. Las máximas rondarán los 30 grados, mientras que las mínimas permanecerán en torno a los 13 grados. De esta forma, Ourense continuará registrando valores más propios de los meses cálidos que de mediados de octubre.

La estabilidad seguirá dominando el panorama meteorológico, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y sin lluvias destacables. El calor continuará concentrándose en las horas centrales, mientras que las primeras horas de la mañana ofrecerán temperaturas más suaves.

La jornada servirá como transición entre los días más cálidos de la semana y el descenso que se espera a partir del viernes. Aunque la bajada será todavía moderada, marcará el inicio de un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas.

De este modo, Ourense afronta una semana de contrastes, con un inicio marcado por el calor y unas temperaturas que se mantienen muy por encima de lo habitual para mediados de octubre. El miércoles será el día más cálido, antes de que los termómetros comiencen a bajar el jueves. La evolución de la previsión permitirá comprobar si este episodio de ambiente casi veraniego da paso a unas condiciones más propias del otoño en los próximos días.