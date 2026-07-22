Ourense cambia el calor por una semana de lluvias y bajada de temperaturas

La provincia de Ourense afronta una semana de cambios en el tiempo tras varios días de intenso calor. Aunque las altas temperaturas seguirán presentes durante la primera mitad de la semana, la previsión apunta a un descenso progresivo de las máximas y a la llegada de lluvias y tormentas que traerán un respiro a partir del viernes.

La jornada de este miércoles está marcada por el calor, con una temperatura máxima prevista de 36 grados y una mínima de 15 grados. El cielo permanece poco nuboso y la probabilidad de lluvia será prácticamente inexistente.

Jueves: ligero descenso, pero continúa el calor

El jueves las temperaturas bajarán ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo muy cálido. Los termómetros alcanzarán los 34 grados de máxima, mientras que la mínima volverá a situarse en torno a los 15 grados. La posibilidad de precipitaciones seguirá siendo muy baja.

Viernes: llega el cambio con lluvias y tormentas

El viernes será el día que marcará el cambio de tendencia. La máxima caerá hasta los 29 grados, siete menos que el miércoles, con una mínima de 15 grados. Además, aumentará la inestabilidad y se espera probabilidad de chubascos y tormentas durante la tarde, especialmente en zonas del interior.

Sábado: temperaturas suaves y riesgo de precipitaciones

La tregua térmica continuará durante el sábado. La previsión sitúa la máxima en 30 grados y la mínima en 14 grados, la más baja de la semana. Durante la mañana podrían registrarse algunas lluvias o tormentas aisladas, aunque el tiempo tenderá a mejorar con el paso de las horas.

Domingo: vuelve a subir el mercurio

El domingo regresará el tiempo más estable. Las temperaturas repuntarán ligeramente hasta los 33 grados de máxima, con una mínima de 16 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá de forma notable y el sol volverá a ganar protagonismo.

Una semana más fresca tras el episodio de calor

Tras los registros cercanos a los 36 grados previstos para el inicio de la semana, la llegada de lluvias y el descenso de las máximas supondrán un alivio para los ourensanos. Las noches se mantendrán frescas, con mínimas entre los 14 y los 16 grados, mientras que el riesgo de precipitaciones se concentrará principalmente entre el viernes y el sábado. De esta forma, Ourense dejará atrás temporalmente el episodio de calor intenso para adentrarse en unos días de temperaturas más moderadas.