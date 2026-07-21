La ola de calor agrava la emergencia por los incendios en España con 29.000 hectáreas calcinadas en Guadalajara

España afronta una nueva jornada crítica marcada por los grandes incendios forestales que permanecen activos en distintos puntos del país. La llegada de una nueva ola de calor complica las labores de extinción y mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, con miles de hectáreas arrasadas y numerosos municipios evacuados.

El incendio más preocupante continúa siendo el declarado el pasado jueves en La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado alrededor de 29.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores fuegos registrados en España en los últimos años. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró este martes que el operativo empieza a "ver la luz" tras conseguir frenar el avance de las llamas hacia la provincia de Soria gracias al trabajo de más de 600 efectivos desplegados durante la noche.

A pesar de esta evolución favorable, el incendio ha obligado a evacuar más de 1.200 personas, con 34 municipios desalojados y otros 14 confinados, además de provocar el traslado de un centenar de niños que participaban en un campamento de verano. Las autoridades estudian permitir el regreso de algunos vecinos a las localidades donde la situación ya se considera estable.

Mientras, en Teruel, el incendio declarado en Ejulve mantiene evacuado el municipio de Molinos tras un aviso de emergencia enviado durante la madrugada mediante el sistema ES-Alert. El fuego ha quemado ya unas 1.100 hectáreas y la complicada orografía dificulta el trabajo de los equipos terrestres, que dependen en gran medida de los medios aéreos y del apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La situación también continúa siendo delicada en Segovia, donde el incendio de Brieva mantiene desalojados ocho núcleos de población y ha afectado ya a unas 3.000 hectáreas. El operativo trabaja para consolidar el perímetro y evitar que las llamas alcancen zonas de mayor valor ambiental próximas al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Además de estos tres grandes focos, permanecen activos otros incendios en Huelva, Huesca y Castellón, mientras la Dirección General de Tráfico mantiene 26 carreteras cortadas, la mayoría en la provincia de Guadalajara.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial por una nueva ola de calor, con temperaturas extremas que incrementarán el riesgo de incendios en buena parte del país. Ante este escenario, las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar cualquier actividad que pueda originar fuego y no desplazarse a las zonas afectadas para facilitar el trabajo de los equipos de extinción.

Según las estimaciones provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), más de 100.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de 2026, una cifra que podría seguir aumentando si persisten las condiciones meteorológicas adversas.