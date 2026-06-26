Ourense deja atrás la ola de calor con un fin de semana más suave y nuboso en la provincia

Las lluvias de tormenta tras la ola de calor, dejan un ambiente más fresco con cielos cubiertos y una tregua térmica para la provincia de Ourense.

Ourense encara los próximos días con un importante descenso térmico tras la intensa ola de calor y las tormentas registradas en estas últimas jornadas, en un escenario más estable y propio del inicio del verano.

Este viernes se esperan intervalos nubosos y temperaturas todavía agradables, con máximas en torno a los 29 grados y mínimas de unos 18, acompañadas de baja probabilidad de precipitación, aunque no se descarta alguna lluvia débil a última hora.

El sábado se presenta como la jornada más estable del fin de semana, con predominio de cielos poco nubosos y valores similares, con mínimas alrededor de los 15 grados y máximas que volverán a situarse en torno a los 29, en un ambiente más llevadero tras el episodio de calor extremo.

El domingo volverá la nubosidad, con cielos más cubiertos y un ligero descenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 29 de máxima, manteniéndose la estabilidad sin precipitaciones destacables.

De cara al lunes, la tendencia apunta a un aumento de la inestabilidad y un repunte térmico, con máximas que podrían alcanzar los 33 grados, aunque todavía sin la intensidad registrada durante la reciente ola de calor.

En conjunto, el fin de semana estará marcado por la recuperación de valores más normales para la época, con alternancia de nubes y claros, ausencia de fenómenos adversos y un ambiente más moderado tras los días de calor extremo y tormentas en la provincia.