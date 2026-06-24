CAÍDA DE LAS TEMPERATURAS
Galería | La ola de calor se despidió con intensas tormentas en Ourense, en fotos
CAÍDA DE LAS TEMPERATURAS
La ola de calor que asfixió a los ourensanos terminó este miércoles con un nuevo episodio de tormentas que llegó por el este de la provincia y fue avanzando a lo largo de la tarde hacia el oeste ourensano alcanzando la ciudad pasadas las 20:00 horas barriendo de esta forma toda la provincia con rayos -cayeron más de 500 en Galicia, gran parte de ellos en Ourense-.
Las lluvias, que fueron intensas en algunos puntos, permitieron un pequeño respiro ante una asfixia climatológica que se tradujo en temperaturas que rozaron los 40 grados por el día y en noches tropicales. Se alcanzaron 39,1 grados en la ciudad, y hubo mínimas por encima de 20 en toda la provincia.
Ourense sudará menos a partir de este jueves, ya que MeteoGalicia apunta a una importante caída en los termómetros. Las máximas caeran en torno a 10 grados -hasta los 29- y las mínimas bajarán de 20, permitiendo noches más llevaderas.
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