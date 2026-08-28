Ourense despide el mes de agosto con lluvias y sol durante el último fin de semana

Las lluvias abren paso a un fin de semana de contrastes en la provincia. Con el transcurso de las horas, los cielos nubosos darán paso a ambientes despejados y soleados.

Ourense experimentará además un ligero aumento de las temperaturas durante el último fin de semana de agosto, momento en el que muchos inician el regreso tras las vacaciones y vuelve el fútbol de Primera Federación a O Couto.

Se prevé un fin de semana en el que el sol y los termómetros rozando los 30 °C serán los protagonistas, sirviendo como antesala de una semana en la que se mantendrá el ambiente cálido. No obstante, el viernes las lluvias seguirán dominando durante las primeras horas.

Viernes 28 de agosto: precipitaciones como constante

Este viernes la lluvia será la tónica habitual en toda la provincia de Ourense, dejando cielos cubiertos y precipitaciones dispersas a lo largo de la jornada. Esta situación irá experimentando una leve mejora con el paso del tiempo.

El sol y los cielos despejados comenzarán a ganar terreno para asentarse en la provincia durante los próximos días. Esta transición dejará temperaturas cercanas a los 25 °C en varios puntos del territorio.

En las últimas horas del día se espera que las nubes remitan por completo. Una noche fresca servirá de anticipo para un fin de semana lleno de sol y valores altos en el termómetro, dando una tregua tras las intensas lluvias registradas en algunos puntos durante la semana.

Sábado 29: cielos despejados y sol para el regreso del fútbol en Ourense

El sábado los cielos despejados y el ambiente soleado dominarán en gran parte de la provincia. De acuerdo con la información de MeteoGalicia, se estima que el riesgo de precipitación se sitúe por debajo del 20%.

Esto favorecerá un incremento en las temperaturas, que podrán rozar los 30 °C en diversas localidades. Se presenta así una jornada idónea para disfrutar de los últimos días de agosto al aire libre.

A nivel deportivo, la UD Ourense debuta en Primera Federación y disputará su partido en el estadio de O Couto con una previsión climatológica muy favorable. Hacia la noche, no obstante, la situación podría variar ligeramente, dejando alguna precipitación aislada en puntos concretos de la provincia.

Domingo 30: suben las temperaturas en plena operación retorno

El último domingo de agosto estará dominado por temperaturas que continuarán en ascenso, pudiendo situarse por encima de los 30 °C en zonas del interior provincial.

Se trata de una jornada en la que la operación retorno de las vacaciones marca el regreso a la rutina de numerosos conductores, por lo que el calor será un factor a tener en cuenta en los desplazamientos por carretera. Durante este día, y en la misma línea que el resto del fin de semana, las temperaturas mínimas se mantendrán estables.

Esta dinámica de cielos despejados, calor y sol se prolongará a lo largo de las siguientes jornadas, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre.