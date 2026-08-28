Adiós a las lluvias y vuelco térmico en Ourense: los termómetros llegarán a los 30 grados

Un hombre se protege de la lluvia con un paraguas mientras que lleva en la mano un ramo de flores.

Nunca llueve a gusto de todos. Mientras en Viana do Bolo miran el cielo esperanzados con una tregua, en otros puntos de la provincia están encantados de abrir los paraguas si eso es sinónimo de alejar el fantasma de la sequía. El fin de semana trae un menú meteorológico que contentará a los primeros.

Antes de ello, este viernes los cielos seguirán bajo el predominio de las nubes, que dejarán precipitaciones, especialmente durante la mañana. De esta forma, la provincia continuará la tónica de los últimos días con los paraguas abiertos para protegerse de las lluvias, que ya no son tan intensas como a principio de semana.

El jueves, la estación de la ciudad registró 2,8 litros por metro cuadrado, lejos de lo captado el lunes, pico de los últimos días, cuando anotó 25,2 litros por metro cuadrado.

Vuelco térmico

Tras el valle meteorológico que se vive este viernes, el sábado la situación cambiará radicalmente dando paso a un vuelco térmico que permitirá volver a disfrutar de unos días más propios del mes de agosto.

MeteoGalicia señala que la comunidad estará el sábado en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con un frente frío rozando el norte del territorio. De este modo, se espera una jornada con el cielo nuboso en general, excepto en puntos de Ourense o sur de Lugo donde predominarán los claros.

Esto se traduce en un ascenso bruco de las temperaturas, que escalarán en una sola jornada cinco grados, pasando de los 23 de hoy a los 28. Como el telón al comenzar una obra de teatro, los cielos se despejarán y los ciudadanos volverán a ver el sol.

El domingo las temperaturas continuarán su ascenso. Los termómetros volverán a alcanzar los 30 grados en una nueva jornada de sol en la que se prevé que se vaya recuperando lentamente la influencia anticiclónica. Por el contrario, las mínimas seguirán contenidas en 16 grados, lo que permitirá un alivio térmico por las noches.