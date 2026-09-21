Ourense encara una semana de calor con máximas de 37 grados hasta el miércoles

Ourense afronta el inicio de esta semana con temperaturas más propias del verano que del tramo final de septiembre. La previsión de AEMET mantiene el ambiente estable durante los próximos días, con cielos despejados o poco nubosos y máximas que alcanzarán los 37 grados el martes y el miércoles.

La situación prolonga el episodio de temperaturas elevadas que dejó este domingo una máxima de 35,2 grados en la ciudad, según los datos de AEMET. La mínima se situó en 12,8 grados, dejando una amplitud térmica superior a los 22 grados.

Lunes: Ourense vuelve a estar entre las más cálidas

El calor vuelve a ser protagonista este lunes 21 de septiembre, con una máxima prevista de alrededor de 37 grados en la ciudad. El ambiente será estable, con cielos despejados y sin previsión de precipitaciones significativas.

Ourense se sitúa así entre las zonas españolas donde más se dispara el termómetro en el arranque de una semana que llevará el verano hasta las puertas del otoño astronómico. AEMET prevé temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas en buena parte del país, con valores especialmente elevados en el norte.

Martes: hasta 37 grados

El martes 22 será otra jornada de calor intenso en Ourense. AEMET prevé cielos poco nubosos durante las primeras horas y despejados posteriormente, con una temperatura mínima de alrededor de 16 grados y una máxima que alcanzará los 37º.

El contraste térmico volverá a ser importante, con una madrugada y primeras horas relativamente frescas frente a un ambiente muy caluroso durante las horas centrales.

Miércoles: el calor se mantiene

El miércoles 23 continuará la estabilidad meteorológica. La predicción apunta nuevamente a cielos despejados o poco nubosos y temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados, con mínimas en torno a los 16º.

De esta forma, el calor seguirá siendo el protagonista en la ciudad durante buena parte de la semana, sin previsión de precipitaciones significativas.

Jueves: primeros cambios

La situación comenzará a cambiar ligeramente el jueves 24. Aunque todavía se espera ambiente cálido, la previsión apunta a una bajada de las temperaturas respecto a los valores de los días anteriores.

AEMET mantiene para la jornada un escenario de estabilidad, aunque con una evolución que apunta hacia un progresivo descenso térmico. La previsión de los siguientes días será la que determine si este cambio supone el final definitivo de este episodio de temperaturas anormalmente elevadas para estas fechas.