Ourense se prepara para el eclipse solar en una semana marcada por el calor extremo

La provincia de Ourense afronta una semana de agosto marcada por el eclipse total de Sol del miércoles 12, un evento astronómico que no se contempla en la Península desde 1905.

Sin embargo, el otro gran protagonista será el episodio de calor intenso. Esta situación ha llevado a MeteoGalicia a activar la alerta amarilla sanitaria en la zona de montaña y a la AEMET a fijar la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la provincia a partir del martes.

Durante los próximos días se superarán de forma generalizada los 32 °C, debido a la entrada de una masa de aire cálido que dejará cielos totalmente despejados. Por las noches, los termómetros darán un leve respiro con mínimas sobre los 20 °C. Ante este escenario, el riesgo de incendios se eleva a niveles muy altos, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse bien hidratados.

Lunes 10 de agosto: arranque caluroso

La semana comienza con aviso amarillo de la Xunta en la montaña ourensana. En el resto de la provincia, las máximas alcanzarán los 35 °C en las horas centrales. El viento flojo y el sol mantendrán el riesgo de incendios entre moderado y elevado.

Martes 11 de agosto: repunte térmico

Las temperaturas continúan su ascenso, rebasando los 35 °C en varios puntos, lo que activa el aviso de la AEMET. Esta jornada servirá de antesala a los valores cercanos a los 40 °C previstos para el ecuador de la semana. Las mínimas nocturnas rondarán los 22 °C.

Miércoles 12 de agosto: eclipse histórico y pico de calor

Llega la cita astronómica del año. Ourense se posiciona como un enclave privilegiado para seguir el eclipse solar bajo cielos despejados. En lo meteorológico, será el día más caluroso de la semana, con termómetros por encima de los 40 °C. A partir de este pico térmico, se iniciará un descenso progresivo.

Jueves 13 de agosto: ambiente bochornoso

El calor intenso se mantendrá un día más antes de la llegada de intervalos nubosos durante el fin de semana. Por la noche, las mínimas volverán a situarse cerca de los 20 °C, refrescando el ambiente tras otra jornada sofocante.