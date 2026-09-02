Ourense se prepara para un vuelco térmico: vuelve el calor con máximas de más de 37 grados y aviso amarillo

El tiempo vuelve a cambiar de forma notable en la provincia de Ourense. Después de varios días marcados por las precipitaciones y por unas temperaturas más moderadas, el calor recupera protagonismo cuando el verano encara ya su recta final. Las previsiones de MeteoGalicia apuntan a un importante ascenso térmico durante los próximos días, con máximas que volverán a superar con claridad los 35 grados.

Los termómetros ya experimentarán este miércoles una subida significativa, aunque será el jueves cuando se alcance el momento de mayor intensidad de este episodio cálido. Las previsiones sitúan las máximas por encima de los 37 grados, especialmente en las zonas más cálidas de la provincia. El episodio se mantendrá también durante el viernes, jornada en la que los valores continuarán en niveles elevados.

Jueves y viernes, bajo aviso amarillo por calor

El ascenso previsto para el jueves ha llevado a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en el centro y oeste de la provincia de Ourense. La situación también afectará al sur de Lugo, donde se espera igualmente un incremento destacado de los registros térmicos.

Pero el episodio cálido no se limitará a una única jornada. El viernes también permanecerán bajo aviso amarillo la ciudad de Ourense y su entorno, así como el sur de la provincia, ante la previsión de que las temperaturas continúen en valores elevados.

De esta forma, el paisaje meteorológico de la provincia cambia radicalmente respecto al de los últimos días. Las lluvias, que habían dejado precipitaciones y contribuido a moderar el ambiente, pierden protagonismo ante la entrada de una nueva fase de temperaturas elevadas.

El episodio será especialmente perceptible durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán sus valores máximos y el calor volverá a hacerse notar con intensidad en buena parte del territorio ourensano.

Las noches seguirán siendo frescas

Pese al repunte de las máximas, el comportamiento de las temperaturas nocturnas será muy diferente. Las mínimas se mantendrán en torno a los 16 grados, lejos de los valores necesarios para hablar de noches tropicales.

Esta diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas permitirá que las noches continúen siendo relativamente frescas, especialmente en las zonas del interior donde el descenso térmico después de la puesta de sol suele ser más acusado.

Por tanto, el nuevo episodio cálido tendrá un marcado carácter diurno: mucho calor durante las horas centrales y temperaturas más llevaderas durante la noche. Una circunstancia que supone un alivio después de los episodios de calor nocturno registrados durante buena parte del verano.