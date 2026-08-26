Más de 1.000 rayos y calles anegadas dejan una tarde de fuertes tormentas en Galicia

Las fuertes tormentas que han afectado a Galicia este miércoles han dejado calles y locales anegados en distintos puntos de la comunidad y más de 1.000 rayos registrados en apenas unas horas.

Según los datos de Meteogalicia, el aviso por precipitaciones se activó a las 09:00 horas y permaneció vigente hasta las 15:00 horas, ante la previsión de lluvias que podían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecieron en aviso amarillo entre las 12:00 y las 18:00 horas por la posibilidad de tormentas localmente intensas.

Hasta 74 litros por metro cuadrado en Cee

Las precipitaciones dejaron acumulados destacados en diferentes puntos de la provincia de A Coruña. Cee registró 74,2 litros por metro cuadrado, mientras que en Vimianzo se alcanzaron 56,5 litros y en Zas, 46,3 litros por metro cuadrado.

Relacionado Activo un aviso amarillo por lluvias en 34 concellos en Ourense

En A Coruña, la intensidad de la lluvia provocó inundaciones en varias calles y también en el paseo marítimo. El agua llegó además al mercado de Monte Alto, inaugurado recientemente.

Más de 1.000 rayos en una tarde

La actividad eléctrica se intensificó durante la tarde. Desde las 16:00 horas se contabilizaron 1.076 rayos, según los registros de Meteogalicia.

El momento de mayor concentración se produjo entre las 18:00 y las 19:00 horas, cuando se registraron 334 rayos.

La inestabilidad continuará este jueves en varios puntos de la comunidad. Meteogalicia mantiene el aviso amarillo por fuertes lluvias en Ourense y Pontevedra, además del interior de A Coruña, donde se esperan chuvascos localmente fuertes.