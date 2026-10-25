Ourense recupera el sol y las temperaturas suaves durante la semana

La provincia de Ourense dejará atrás el frío de las últimas jornadas con máximas que alcanzarán los 25 grados y cielos despejados durante buena parte de la semana. La previsión apunta a un tiempo estable entre el lunes y el jueves, aunque las noches y las primeras horas de la mañana seguirán siendo frías.

Ourense encara la última semana de octubre con un cambio de tiempo que devolverá el ambiente suave durante las horas centrales del día. Después de varios días marcados por el descenso de las temperaturas, el termómetro volverá a subir y las máximas rondarán los 25 grados, mientras que las precipitaciones no aparecen en el horizonte inmediato, según las previsiones meteorológicas.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una semana con predominio de cielos despejados y temperaturas agradables durante las tardes. Sin embargo, el contraste térmico continuará siendo notable entre el día y la noche, con mínimas que se mantendrán por debajo de los 10 grados en algunos momentos.

Lunes: el sol vuelve a ganar protagonismo en Ourense

El lunes 26 de octubre comenzará con brumas durante las primeras horas de la mañana, antes de dar paso a cielos despejados. La previsión de la Aemet sitúa la temperatura mínima en torno a los 8 grados, mientras que la máxima podrá alcanzar los 25 grados durante la tarde.

La ausencia de precipitaciones favorecerá una jornada estable, con un ambiente mucho más suave en las horas centrales que al amanecer. El contraste entre las temperaturas mínimas y máximas obligará a mantener algo de abrigo a primera hora, aunque durante la tarde se podrá disfrutar de condiciones más propias de un otoño templado.

Martes: bajan las máximas y aumenta la nubosidad

El martes 27 llegará con un ligero descenso de las temperaturas máximas. Se esperan valores próximos a los 19 grados, con una mínima de alrededor de 9 grados, lo que supondrá una jornada menos cálida que la del lunes.

El cielo presentará más nubes, especialmente durante la primera parte del día, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja. El ambiente será más fresco y las temperaturas perderán parte del ascenso registrado al comienzo de la semana, sin que esto implique un cambio importante en la situación meteorológica.

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Miércoles: regreso de las temperaturas de 25 grados

El miércoles 28 volverá a destacar por el ascenso de las temperaturas. Las máximas podrán situarse de nuevo en torno a los 25 grados, con mínimas próximas a los 10 grados, en una jornada en la que se espera una mejoría del estado del cielo.

La estabilidad volverá a imponerse en Ourense, con amplios claros y sin precipitaciones significativas previstas. De cumplirse el pronóstico, las horas centrales del día ofrecerán un ambiente agradable, mientras que el inicio de la mañana continuará siendo fresco.

Jueves: continúa el tiempo estable y sin lluvias

El jueves 29 mantendrá la tendencia de tiempo seco, aunque las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso respecto a la jornada anterior. La previsión de la Aemet sitúa los valores entre los 8 grados de mínima y los 22 de máxima.

Los cielos tenderán a presentar intervalos de nubes altas, sin que por el momento se espere un episodio de lluvias en la provincia.