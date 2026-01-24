Ourense registra las temperaturas más bajas de Galicia en el segundo día de la borrasca Ingrid
BAJO CERO
La localidad de Xares en A Veiga registró la temperatura mínima de este 24 de enero tras marcar -6,6ºC en las primeras horas de la madrugada. Otras localidades ourensanas le siguen como las más frías del día.
La borrasca Ingrid a su paso por la provincia de Ourense deja lluvia, nieve y las temperaturas más bajas de Galicia este sábado 24 de enero. Todas por debajo de los -1ºC en la provincia.
Los termómetros se desplomaron hasta los -6.6ºC en Xares, A Veiga, en las primeras horas de la madrugada. De acuerdo con los datos recogidos por las estaciones de Meteogalicia, la localidad ourensana marcó el mínimo.
Con el paso del día, en las primeras horas de la mañana cuatro de las cinco localidades gallegas con menor temperatura se encuentran en Ourense. En Baltar sobre las 8:10 horas de este sábado el mercurio marcó -3,8ºC.
Seguido de Viana do Bolo con -1,7º C, Riós con -1,2º C y Calvos con -1,1ºC. Todas estas temperaturas se registraron entre las 8:00 horas y las 9:00, salvo en Calvos que fue en la madrugada a las 3:10 horas.
La previsión del tiempo es que este domingo la temperaturas sigan a la baja para registrar un ligero repunte en los primeros días de la próxima semana.
Consecuencias de la borrasca Ingrid
Debido a la presencia de la borrasca Ingrid, desde el pasado jueves por la noche se decidió prohibir la circulación a vehículos pesados por la A-52 a su entrada en Galicia desde Zamora.
También, la Federación Gallega de Fútbol suspendió toda competición de fútbol y fútbol sala autonómica y nacional derivada en la comunidad para este 24 de enero como medida de precaución.
Las autoridades piden precaución a la ciudadanía por el temporal y que eviten desplazamientos innecesarios o bien se informen del estado de las carreteras antes de comenzar un trayecto.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PREVISIÓN DEL TIEMPO
Las lluvias llevan cuatro ríos al límite a la espera de Ingrid en Galicia
UNA DE LAS MÁS INTENSAS
Ingrid o Joseph amenazan con dejar en Ourense la gran nevada del invierno
Lo último
VIOLENCIA MACHISTA
Asesina a una mujer a puñaladas en Alhaurín el Grande y después se entrega
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un coche de la Guardia Civil en Xinzo de Limia debido a la fuerte nevada