La borrasca Ingrid sigue presente en la provincia de Ourense este sábado: nieve y fuertes vientos

El invierno continuará mostrando su cara más dura este fin de semana en la provincia. Según la predicción de MeteoGalicia, la influencia de la borrasca Ingrid dejará un tiempo inestable y desapacible en Ourense, marcado por las precipitaciones y un notable descenso de las temperaturas.

Para la jornada de sábado, se espera una mañana de intervalos nublados con chubascos aislados que darán paso a una tarde de cielos cubiertos y lluvias más frecuentes. La cota de nieve se desplomará hasta los 600-700 metros hacia el final del día, lo que podría dejar los primeros copos en las zonas altas de la provincia con acumulaciones que superarán los 10 centímetros en las zonas de montaña y los 5 centímetros en el sur y Valdeorras. Los termómetros en la ciudad de Ourense oscilarán entre una máxima de 8°C y una mínima de 3°C, con una alta probabilidad de lluvia que aumentará hasta el 70% durante la noche.

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias ligeras persistentes y cielos nublados. No obstante, se prevé una ligera recuperación térmica, con máximas que podrían alcanzar los 11°C y mínimas que subirán hasta los 7°C. El viento también cobrará protagonismo, soplando desde el oeste con rachas moderadas.

Las autoridades recomiendan precaución en las carreteras, especialmente en las zonas de montaña debido a la posible presencia de nieve y placas de hielo.