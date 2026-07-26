Ourense rozará los 40 grados bajo una alerta naranja por ola de calor en la última semana de julio

La tregua tras el descenso de las temperaturas durará poco en la provincia de Ourense. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vuelve a activar alertas por altas temperaturas debido a una ola de calor para el lunes 27 y el martes 28 de julio, con máximas que alcanzarán los 39 grados en la zona del Miño de Ourense.

El episodio comenzará el lunes 27 de julio con avisos amarillos en dos zonas de la provincia. En el noroeste de Ourense, donde se encuentra la comarca de O Carballiño, se esperan temperaturas de hasta 36 ºC. También habrá aviso amarillo en la zona del Miño de Ourense, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 ºC.

El martes, casi 40 grados en Ourense ciudad

La situación se agravará el martes 28 de julio. La AEMET mantiene el aviso amarillo en el noroeste de Ourense y lo amplía al sur de la provincia, que engloba las comarcas de A Limia, Baixa Limia y Verín, con máximas previstas de hasta 36 ºC.

Sin embargo, el nivel de riesgo aumentará en la zona del Miño de Ourense, que pasará a aviso naranja por temperaturas que podrán llegar a los 39 ºC, convirtiéndose en el área más afectada por este nuevo episodio de calor.

Municipios afectados por el aviso naranja

El aviso naranja del martes afectará a la zona del Miño de Ourense, que comprende los municipios de A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

La previsión apunta a un regreso de las temperaturas propias del verano más intenso en la provincia, especialmente en los valles del Miño, donde el mercurio volverá a situarse cerca de los 40 grados durante las horas centrales del día.