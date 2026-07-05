Cinco lugares de la provincia para combatir el calor con carne crujiente

Donde el fuego manda: la presentación en restaurante Na Brasa es tan importante como la calidad.

Cuando el termómetro aprieta, los ourensanos despliegan su arma secreta más infalible, sabrosa y crujiente: el ritual del churrasco. Este corte de costillas de ternera o cerdo, hecho a la brasa, es el rey indiscutible del verano gallego.

Disfrutarlo exige paciencia, buena materia prima y el entorno adecuado. Cinco opciones, cinco estilos, pero un mismo objetivo: disfrutar del auténtico sabor de la parrilla gallega con una carne excepcional de referencia en España.

Cada trozo, cuenta: en As Carballas el churrasco se prepara con la mejor de las técnicas tradicionales.

Para sumergirnos en este delicioso ritual de la carne, nada mejor que comenzar por descansar un poco del ajetreo del centro de la ciudad y acudir a la Parrillada As Carballas (Ourense), todo un clásico infalible. Destaca por sus raciones abundantes, carne dorada por fuera y jugosa por dentro, y una salsa con el toque justo de especias que marca la diferencia.

La parrilla, que no falte: calentar la parrilla y prepararla correctamente, como en A Lareira, es un paso clave.

En plena ciudad, la Taberna A Lareira apuesta por la cocina honesta y sin artificios. Su churrasco, cocinado al momento sobre la brasa, conserva todo su jugo y aroma ahumado, ideal para maridar con su excelente vino de la casa en un ambiente muy hogareño.

En caso de que el comensal prefiera un toque más moderno, restaurante Na Brasa (Ourense), en la céntrica Rúa da Lúa, eleva el juego del fuego y el humo con técnicas vanguardistas y cortes seleccionados que se deshacen en la boca; además, puedes combinarlo con su espectacular pulpo a la brasa.

Al gusto del comensal: Coto do Rano prepara las carnes al gusto de los comensales.

A las afueras, restaurante Coto do Rano avala su fama con más de tres décadas de experiencia. Es el templo perfecto para grandes banquetes familiares gracias a sus comedores amplios y un churrasco de bordes crujientes y textura impecable.

Deliciosa textura: O Muíño das Lousas prepara algunas de las mejores carnes de Galicia.

Por último, si el cuerpo pide desconexión total, Muíño das Lousas (O Carballiño) espera en un antiguo molino rehabilitado en plena naturaleza. Allí, el sonido del agua acompaña a un churrasco asado con leña seleccionada, patatas caseras cortadas a mano y unas sobremesas veraniegas que se alargan sin prisa. Una experiencia sensorial única donde la tradición gastronómica se funde con el paisaje gallego más idílico para disfrutar de la mejor carne gallega.