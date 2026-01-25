Ourense vuelve a registrar las temperaturas más bajas de Galicia mientras la borrasca Ingrid se retira
Mientras la nieve pierde protagonismo tras la borrasca Ingrid, la lluvia intermitente y las bajas temperaturas mantienen a cuatro municipios de Ourense como la provincia más fría de Galicia
Ourense volvió a marcar en la madrugada de este domingo los mínimos térmicos de Galicia, según los datos facilitados por Meteogalicia. Laza registró 1,6 ºC a la 01:10 horas, Verín-Vilela 1,8 ºC a las 08:30, Riós 2,3 ºC a la 01:40 y A Trabe en Vilardevós 2,5 ºC a las 02:50. Solo A Lanzada, en O Grove, alcanzó un registro similar en la costa, con 0,8 ºC a la 01:10 horas.
Las previsiones meteorológicas apuntan que la nieve dejará de ser la protagonista tras la retirada de la borrasca Ingrid, al menos de forma transitoria. Solo se esperan nevadas residuales a primera hora en las zonas montañosas de Ourense, con una cota que ascenderá hasta los 1.200-1.300 metros, mientras que la lluvia persistirá de forma intermitente.
Se prevé un ligero ascenso de las temperaturas en los próximos días, aunque una nueva masa de aire frío podría llegar a mediados de la próxima semana. En la costa, la situación sigue siendo crítica: la Xunta mantiene alerta roja por temporal costero en A Coruña y la Mariña lucense, con olas que podrían alcanzar los 10 metros, y nivel naranja en Pontevedra, suspendiéndose la actividad deportiva en el mar en las zonas afectadas.
