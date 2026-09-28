Regresan los paraguas a Ourense en una semana marcada por la lluvia y alerta amarilla por viento

El otoño se resiste a dejar atrás las temperaturas altas en Ourense, después de un septiembre marcado por jornadas más cálidas de lo habitual. Sin embargo, la situación meteorológica cambia esta semana y la inestabilidad irá ganando terreno. El martes será la jornada más destacada, con aviso amarillo por viento, mientras que la lluvia y el descenso de las temperaturas marcarán la evolución del tiempo hacia el final de la semana.

Lunes: todavía templado y con cierta inestabilidad

Antes de la llegada del episodio más adverso, el lunes mantiene un ambiente relativamente suave. En Ourense se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco, especialmente durante la tarde, cuando aumenta también la probabilidad de tormentas.

Las temperaturas alcanzarán alrededor de 25 grados, mientras que el viento soplará flojo de componente oeste.

Martes: alerta amarilla por viento

El martes será la jornada más adversa de la semana. El aviso amarillo afectará a la zona de Miño de Ourense, mientras el viento de componente sur irá ganando intensidad. En la ciudad, AEMET prevé rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, con valores de hasta 52 km/h en las horas centrales de la tarde.

El cielo estará cubierto o muy nuboso, con lluvias débiles que podrían aparecer ya durante la mañana. Las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves, con una máxima prevista de 27 grados, aunque el viento hará que la jornada resulte más desapacible.

La situación obliga a prestar especial atención a las rachas de viento, especialmente en zonas expuestas, durante los desplazamientos y ante elementos que puedan verse afectados por el viento.

Miércoles: la lluvia toma el relevo

El miércoles continuará el tiempo inestable. Los cielos permanecerán cubiertos y las precipitaciones serán más frecuentes, con posibilidad de lluvia durante buena parte de la jornada.

Las temperaturas bajarán respecto al martes, con una máxima que rondará los 24 grados. Durante la madrugada y primeras horas se esperan además precipitaciones más destacadas.

Jueves: continúa la inestabilidad

Para el jueves se mantiene el escenario de nubosidad y lluvias, aunque la evolución puede variar conforme se actualicen los modelos meteorológicos. El ambiente será más propio del otoño, con temperaturas más contenidas que las registradas durante las jornadas cálidas de septiembre.

De este modo, Ourense afronta una semana marcada por el viento y la lluvia, con el martes como jornada clave por el aviso amarillo y un cambio hacia un tiempo más inestable durante el miércoles y el jueves.