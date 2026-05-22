La previsión del tiempo para este fin de semana anuncia mucho calor y posibles lluvias en Ourense

El calor fue una constante durante la semana en Ourense, llegando a activar la alerta amarilla en la provincia este viernes por las altas temperaturas. Esta tendencia se mantiene durante el fin de semana pero los cielos despejados dejan paso a lluvias en algunos puntos de la provincia. Una intensa masa de aire procedente de África puede provocar que se vivan las primeras noches tropicales del año y el mercurio supere los 35º.

Viernes 22, alerta amarilla y altas temperaturas

La alerta amarilla es protagonista durante este día en la provincia con temperaturas superiores a los 30º.

Los cielos despejados son constantes durante todo el día favoreciendo a las actividades al aire libre, como una edición más del Ouren Sound. Esto obliga a los ourensanos a mantenerse hidratados y en alerta por las altas temperaturas.

Sábado 23, aparecen las lluvias en la primera mitad del día

Las altas temperaturas se van a mantener durante todo el fin de semana en la provincia. Pero también pueden llegar las lluvias, sobre todo durante la primera mitad del sábado que tendrá mínimas de 15º y máximas superiores a los 30º.

Estas lluvias pudieran estar acompañadas por algunas rachas de viento.

Domingo 24, temperaturas elevadas

Como viene siendo habitual durante toda la semana, las temperaturas se mantienen elevadas este domingo.

Las máximas se esperan por encima de los 30º y existen posibilidades de lluvias en algunos puntos pero no superiores al 50% sobre todo en la segunda mitad del día, completando un fin de semana veraniego en toda la provincia.