Cielos pocos nubosos y claros protagonizan la previsión del tiempo para este fin de semana en Ourense

Ourense disfruta este fin de semana de la estabilidad climática tras semanas de lluvias y borrascas. Por segundo fin de semana consecutivo los cielos claros y poco nubosos son los protagonistas de estos días.

Las precipitaciones de las primeras horas de este viernes dejan paso a cielos poco nubosos y con el sol como protagonista provocando también una estabilización en las temperaturas que estos días rondan los 16 º.

Como estos últimos días, las mañanas de estos próximos días están dominadas por nieblas matutinas que con el paso de las horas van a ir dejando espacio a que las mínimas de inferiores a 10º den paso a grandes tardes de sol.

El domingo es el día marcado por los extremos en las temperaturas donde se van a registrar a primera hora en puntos altos cercanas a los 2º mientras que por la tarde se esperan que superen los 20º.

Ya para inicios de la próxima semana las lluvias pueden hacerse presente a partir de la jornada de tarde del lunes con una probabilidad del 55% mientras que serán episodios aislados con temperaturas estables.

En este mismo sentido será a partir del lunes cuando la cota de nieve pueda situarse en torno a los 1500 metros, durante el fin de semana no hay riesgo.

Hay que mirar al cielo

Durante este fin de semana también hay que elevar la mirada al cielo y es que en algunos puntos se podrán ver hasta seis planetas en el anochecer, estos son: Mercurio, Venus, Júpiter,Saturno, Urano y Neptuno.

Venus es el más brillante de los planetas y este estará presente en los atardeceres hasta el final del verano.