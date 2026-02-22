Las mejores rutas de senderismo y para ir en bicicleta en la provincia de Ourense

5 rutas de senderismo y para ir con la bicicleta para desconectar con el buen tiempo en la provincia de Ourense.

Tras varias semanas marcadas por una intensa racha de borrascas y lluvias persistentes, la provincia de Ourense disfruta estos días de estabilidad atmosférica gracias al anticiclón. El regreso del sol, los cielos despejados y las temperaturas agradables invitan a salir de casa, calzarse las zapatillas y aprovechar las jornadas más largas para correr, caminar, hacer senderismo o salir en bicicleta.

Con el anticiclón asentado y el sol acompañando durante toda la jornada, Ourense recupera su mejor versión y vive días ideales para el deporte al aire libre, dejando atrás los paraguas y los cielos grises para volver a disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Pasarelas del río Mao

Para aquellos aficionados que están empezando con rutas de senderismo y buscan una caminata más accesible, las pasarelas del río Mao ofrecen un recorrido espectacular entre desfiladeros y vegetación. Es un paseo por unas pasarelas de madera de alrededor de 3,15 kilómetros de distancia, 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Ideal para todos los niveles y perfecta para disfrutar del sonido del agua bajo el sol primaveral.

Ruta en la ciudad de Ourense (Parque San Lázaro y Puente Romano)

El entorno del Parque de San Lázaro y el histórico Puente Romano de Ourense se convierte en uno de los lugares favoritos para salir a correr o caminar junto al río Miño. Para aquellos que buscan una caminata accesible para todos los niveles, este es un recorrido perfecto para quienes quieren hacer deporte sin salir de la ciudad. Una distancia de hasta 8,85 kilómetros y casi 2 horas y media de duración que promete mucho sin tener que irse lejos.

Embalse de Cachamuíña

En Pereiro de Aguiar, el Embalse de Cachamuíña ofrece un circuito corto y sencillo para todos los públicos. Ofrece una distancia de un circuito circular en torno a 3,69 kilómetros y aproximadamente una hora de duración. Perfecto para pasear, trotar suavemente o disfrutar de una salida en familia.

Monasterio de Santa Cristina (Parada de Sil)

Por otra parte, para los más aventureros, en el corazón de la Ribeira Sacra, existe una ruta circular desde Parada de Sil permite descubrir el impresionante Monasterio de Santa Cristina y el mirador de los Balcones de Madrid, con vistas privilegiadas al cañón del Sil. Ofrece una distancia de aproximadamente 12,19 kilómetros con un desnivel de 445 metros. Una opción exigente para senderistas con experiencia y muy buena forma física.

Ruta con la bicicleta (Maceda-Baños de Molgas)

Para quienes prefieren aprovechar el buen tiempo sobre dos ruedas, la provincia de Ourense ofrece rutas ideales para salir en bicicleta, ya sea por carreteras tranquilas del interior o por senderos junto a embalses y ríos. Con el anticiclón instalado y temperaturas agradables, es el momento perfecto para desempolvar la bici y disfrutar del paisaje al ritmo del pedaleo.

Las carreteras y pistas del entorno de Maceda y Baños de Molgas son ideales para una salida en bicicleta, y este circuito te ofrece hasta 23,42 kilómetros con una duración aproximada de 1 hora y 39 minutos con un asfalto mayormente pavimentado combinado con paisajes rurales.