Previsión del tiempo para el fin de semana con lluvia intermitente y temperaturas moderadas en Ourense

El tiempo en Ourense para este fin de semana estará marcado por cielos nublados con intervalos de lluvia y temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para estas fechas. Este jueves 12 de marzo se espera un día muy nuboso por la mañana, con cielos despejados por la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 20 °C, sin precipitaciones destacables.

El viernes 13, la situación cambiará con cielos cubiertos y lluvias dispersas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación alcanzará el 70 % por la tarde, acompañada de un viento sudoeste débil, y temperaturas mínimas de 9 °C y máximas de 15 °C. El sábado 14 continuará la inestabilidad, con chubascos débiles por la mañana, mientras que por la tarde se esperan intervalos de nubes y claros, con una máxima de 12 °C y mínima de 5 °C.

Para el domingo 15, el tiempo tenderá a estabilizarse, con cielos anubrrados pero sin lluvias significativas y temperaturas suaves que irán de 4 a 13 °C. Según los meteorólogos, las precipitaciones irán disminuyendo a medida que avance el fin de semana, mientras que la calidad del aire se mantendrá favorable y las temperaturas mínimas estarán dentro de los valores normales para la época.