Previsión del tiempo para el fin de semana con lluvia intermitente y temperaturas moderadas en Ourense
FIN DE SEMANA INESTABLE
Cielos nublados y lluvias dispersas marcarán el fin de semana en Ourense, con temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual y mejora del tiempo hacia el domingo
El tiempo en Ourense para este fin de semana estará marcado por cielos nublados con intervalos de lluvia y temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para estas fechas. Este jueves 12 de marzo se espera un día muy nuboso por la mañana, con cielos despejados por la tarde y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 20 °C, sin precipitaciones destacables.
El viernes 13, la situación cambiará con cielos cubiertos y lluvias dispersas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación alcanzará el 70 % por la tarde, acompañada de un viento sudoeste débil, y temperaturas mínimas de 9 °C y máximas de 15 °C. El sábado 14 continuará la inestabilidad, con chubascos débiles por la mañana, mientras que por la tarde se esperan intervalos de nubes y claros, con una máxima de 12 °C y mínima de 5 °C.
Para el domingo 15, el tiempo tenderá a estabilizarse, con cielos anubrrados pero sin lluvias significativas y temperaturas suaves que irán de 4 a 13 °C. Según los meteorólogos, las precipitaciones irán disminuyendo a medida que avance el fin de semana, mientras que la calidad del aire se mantendrá favorable y las temperaturas mínimas estarán dentro de los valores normales para la época.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CIELOS DESPEJADOS Y NUBOSOS
La previsión del tiempo: vuelve la lluvia a Ourense durante el fin de semana
MÁXIMAS ENTRE 15 Y 20 GRADOS
Previsión del tiempo en Ourense: una semana de sol, temperaturas moderadas y lluvias dispersas
Lo último
ALTERCADOS NOCTURNOS
Varios heridos y destrozos en Vigo tras una pelea entre ultras del Celta y del Lyon