Ni Sevilla ni Córdoba: Ourense marca el techo térmico de la Península con 23°C y calima

Ni Sevilla ni Córdoba. El horno peninsular se encendió este miércoles en las orillas del Miño, donde la provincia de Ourense lideró el ranking de temperaturas de toda la España peninsular. Según Aemet y MeteoGalicia, Ribadavia alcanzó los 23,2 °C y la capital llegó hasta los 23,4 °C. Un registro de récord que contrasta con los -0,4°C que marcaba el termómetro de madrugada en Calvos de Randín.

Sin embargo, estas temperaturas llegaron con regalo. La Consellería de Sanidade activó el protocolo de alerta ante la llegada de una masa de aire africano que enturbió el cielo con calima. El Sergas advierte de que la calidad del aire en la ciudad, A Limia y el rural ourensano puede ser “mala” o “pésima” también hoy debido a las partículas en suspensión.

Vuelve la lluvia

En todo caso, la fiesta primaveral termina esta tarde de jueves. Se prevé un desplome de las máximas hasta los 15 °C en la ciudad, con una probabilidad de lluvia del 100% en las últimas horas, nieve en la montaña y fuertes rachas de viento. La inestabilidad se queda en la provincia: el viernes la máxima bajará a los 12 °C, con mínimas bajo cero en muchos puntos y una cota de nieve de 1.100 metros. El sábado y el domingo seguirán los chubascos intermitentes, aunque repuntarán ligeramente las temperaturas máximas.