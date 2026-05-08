Previsión del tiempo: una nueva borrasca trae lluvias constantes a Ourense durante el fin de semana

La llegada de una nueva borrasca provocará un fin de semana pasado por agua en Ourense. Las lluvias persistirán en toda la región durante los próximos días, mientras que las temperaturas se mantendrán estables para la época primaveral, con mínimas cercanas a los 10°C y máximas en torno a los 20°C.

Estas precipitaciones podrían transformarse en nieve en las cumbres más altas de la provincia, con una cota situada alrededor de los 1600 metros.

Viernes: lluvias moderadas en la segunda mitad del día

La jornada va a comenzar con chubascos presentes desde primera hora. Estos se prolongarán durante gran parte del día, aunque irán perdiendo intensidad hacia la tarde-noche. Las últimas horas del viernes ofrecerán una tregua; sin embargo, será un breve descanso, porque el sábado se esperan grandes acumulaciones de agua.

Sábado: fuertes lluvias y riesgo de tormentas

La inestabilidad será la tónica dominante. El sábado no será la excepción e, incluso, es probable que se registren tormentas en algunos puntos de la provincia. A diferencia del viernes, no habrá tregua. En cuanto al mercurio, los valores serán estables: mínimas ligeramente superiores a los 10°C y máximas de hasta 22°C, algo por encima de lo habitual para estas fechas.

Domingo: continúa la intensidad

El fin de semana cerrará con lluvias intensas desde el amanecer. Eventos programados, como la carrera de la Policía Nacional, estarán condicionados por el mal tiempo. Además, los chubascos podrían venir acompañados de rachas de viento superiores a los 18 km/h durante la tarde. Se espera un ligero descenso de las máximas, que rozarán los 20°C sin llegar a superarlos.