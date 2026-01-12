Previsión del tiempo en Ourense: alerta amarilla por lluvias en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes una alerta amarilla por lluvias en varias comarcas de la provincia de Ourense. La previsión indica que las precipitaciones podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con especial incidencia entre la madrugada y primeras horas de la tarde.

Las zonas afectadas por la alerta son las comarcas de Allariz, Trives, Valdeorras, Viana y Verín. Se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en carreteras y zonas de riesgo por posibles inundaciones o acumulación de agua.

La AEMET señala que se esperan chubascos intermitentes que podrían intensificarse puntualmente, acompañados de viento moderado. Se aconseja a los conductores moderar la velocidad, evitar pasos de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación meteorológica.

La alerta estará vigente hasta las 15:00 horas de este martes, momento en que se prevé una disminución de la intensidad de las lluvias, aunque se recomienda seguir atentos a posibles cambios repentinos en la meteorología local.