Previsión del tiempo para Ourense: la borrasca Marta releva a Leonardo este fin de semana de Entroido

En la previsión del tiempo, la provincia de Ourense y toda Galicia sigue este viernes bajo el dominio de la borrasca Leonardo, dejando mucha inestabilidad atmosférica. Tendremos cielos nublados, con chuvascos intensos en la provincia, que podrán venir acompañados de tormentas y granizo. La cota de nieve se mantiene al rededor de los 900-1000 metros durante toda la jornada.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, aunque serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Los vientos soplarán del suroeste moderados en general.

Este fin de semana de Entroido Leonardo le pasa el testigo a la borrasca Marta

La formación de la borrasca Marta en el norte de Portugal traerá este sábado un día más de inestabilidad atmosférica. Habrá cielos nublados con chuvascos a partir de la tarde y la cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros, bajando a 1.100 metros durante la noche. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos.

El domingo será una jornada de transición con un frente entrando en las últimas horas del día. Cielos nublados con chuvascos aislados y ocasionales. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y los valores máximos no experimentarán demasiados cambios. Los vientos soplarán del sur-suroeste moderados en general.

"La borrasca Marta ha sido nombrada por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera. El sábado dejará precipitaciones muy abundantes en el tercio sur peninsular, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes en el sur y este de la Península. Consulta avisos en vigor en nuestra web y app", ha señalado la AEMET.

De este modo, esta es la séptima borrasca de gran impacto en lo que va de año. En comparación con el mismo período, el año pasado, entre principios de marzo y mediados de abril, hubo seis. Desde el inicio del año hidrológico el 1 de octubre, las precipitaciones acumuladas en España se cifran en 366 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que equivale a un 24% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo, que se sitúa en 296 l/m2.